La princesa Ariane de Holanda estudiará Ingeniería Aeroespacial

La hija más pequeña de los reyes Máxima y Guillermo Alejandro de Holanda, la princesita Ariane, reveló que en breve comenzará a estudiar la carrera de Ingeniería Aeroespacial.

Lea más: La princesa Ariane de Holanda, hija de los reyes Máxima y Guillermo, culminó el bachillerato

El anuncio lo hizo el pasado lunes, día del cumpleaños número 59 de su padre Guillermo Alejandro. ¡Sí! Ariane contó a los medios presentes en la celebración del Día del Rey en Dokkun que después del verano será estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft. La alta casa de estudios está ubicada en Países Bajos y es considerada una de las más prestigiosas de Europa.

Lea más: Máxima de Holanda, a sus 54 años, comienza su formación militar

Recordemos que el año pasado la princesa Ariane culminó sus estudios de Bachillerato Internacional en el United World College Adriático de Italia.