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29 de abril de 2026 a la - 11:15

La princesa Ariane de Holanda estudiará Ingeniería Aeroespacial

La princesa Ariane saludando a los ciudadanos de Dokkun, en el reciente Día del Rey de Holanda.
La princesa Ariane saludando a los ciudadanos de Dokkun, en el reciente Día del Rey de Holanda. 115740+0000 MISCHA SCHOEMAKER

Ariane de Holanda (19), la menor de las tres hijas de la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro, reveló feliz que estudiará Ingeniería Aeroespacial.

Por ABC Color

La hija más pequeña de los reyes Máxima y Guillermo Alejandro de Holanda, la princesita Ariane, reveló que en breve comenzará a estudiar la carrera de Ingeniería Aeroespacial.

La princesa Ariane junto a su padre, el rey Guillermo Alejandro. (Mischa SCHOEMAKER / various sources / AFP)
La princesa Ariane junto a su padre, el rey Guillermo Alejandro. (Mischa SCHOEMAKER / various sources / AFP)

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El anuncio lo hizo el pasado lunes, día del cumpleaños número 59 de su padre Guillermo Alejandro. ¡Sí! Ariane contó a los medios presentes en la celebración del Día del Rey en Dokkun que después del verano será estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft. La alta casa de estudios está ubicada en Países Bajos y es considerada una de las más prestigiosas de Europa.

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La princesita Ariane con sus hermanas mayores, la princesa Alexia y la princesa Amalia. (Ramon van Flymen / ANP / AFP)
La princesita Ariane con sus hermanas mayores, la princesa Alexia y la princesa Amalia. (Ramon van Flymen / ANP / AFP)

Recordemos que el año pasado la princesa Ariane culminó sus estudios de Bachillerato Internacional en el United World College Adriático de Italia.

Ariane es la hija menor de la reina Máxima de Holanda. (EFE/EPA/SANDER KONING)
Ariane es la hija menor de la reina Máxima de Holanda. (EFE/EPA/SANDER KONING)