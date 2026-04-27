¡Te mostramos las mejores fotos del Día del Rey de Holanda!
La familia real holandesa está de fiesta. ¿El motivo? El rey Guillermo Alejandro cumple 59 años y la celebración fue junto a los ciudadanos en las calles de Dokkum. Pasá y mirá las mejores postales del soberano junto a la reina Máxima y sus tres hijas en el Día del Rey.
Por ABC Color
Hoy, 27 de abril, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos está de cumpleaños. Esta especial fecha es celebrada en Holanda como el Día del Rey.
El cumpleañero rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda, acompañados de la princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane y la princesa Alexia, llegaron a Dokkum para celebrar el Día del Rey por todo lo alto.
En Dokkum, provincia de Frisia, el rey Guillermo Alejandro pasó momentos inolvidables el día de su cumpleaños. El monarca holandés recibió emotivos saludos de los ciudadanos que salieron a las calles para celebrar sus 59 años de vida.
El rey Guillermo Alejandro se divirtió en su día patinando con su esposa e hijas, jugando balonmano, tocando la campana y compartiendo con los presentes que se acercaron para felicitarlo y llenarlo de buenos deseos por su cumpleaños número 59.