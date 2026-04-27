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27 de abril de 2026 - 09:10

¡Te mostramos las mejores fotos del Día del Rey de Holanda!

La familia real holandesa. La princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Alexia llegando a Dokkum para la celebración del Día del Rey. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)
La familia real holandesa. La princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Alexia llegando a Dokkum para la celebración del Día del Rey. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL) MISCHA SCHOEMAKER / POOL

La familia real holandesa está de fiesta. ¿El motivo? El rey Guillermo Alejandro cumple 59 años y la celebración fue junto a los ciudadanos en las calles de Dokkum. Pasá y mirá las mejores postales del soberano junto a la reina Máxima y sus tres hijas en el Día del Rey.

Por ABC Color

Hoy, 27 de abril, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos está de cumpleaños. Esta especial fecha es celebrada en Holanda como el Día del Rey.

¡Hermosa pareja real! Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda celebrando felices el Día del Rey. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)
¡Hermosa pareja real! Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda celebrando felices el Día del Rey. (EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN)

El cumpleañero rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda, acompañados de la princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane y la princesa Alexia, llegaron a Dokkum para celebrar el Día del Rey por todo lo alto.

La princesa Ariane, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos patinando durante la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos. El día festivo nacional del «Koningsdag» (Día del Rey) conmemora el cumpleaños del monarca neerlandés. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)
La princesa Ariane, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos patinando durante la celebración del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos. El día festivo nacional del «Koningsdag» (Día del Rey) conmemora el cumpleaños del monarca neerlandés. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)

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El rey holandés Guillermo Alejandro y la reina Máxima jugando al balonmano frisón (kaatsen) durante las celebraciones del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL/POOL)
El rey holandés Guillermo Alejandro y la reina Máxima jugando al balonmano frisón (kaatsen) durante las celebraciones del Día del Rey en Dokkum, Países Bajos. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL/POOL)

En Dokkum, provincia de Frisia, el rey Guillermo Alejandro pasó momentos inolvidables el día de su cumpleaños. El monarca holandés recibió emotivos saludos de los ciudadanos que salieron a las calles para celebrar sus 59 años de vida.

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El rey Guillermo Alejandro y su hija, la princesa Ariane, disfrutando de la celebración del Día del Rey en Dokkum. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)
El rey Guillermo Alejandro y su hija, la princesa Ariane, disfrutando de la celebración del Día del Rey en Dokkum. (EFE/EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)

El rey Guillermo Alejandro se divirtió en su día patinando con su esposa e hijas, jugando balonmano, tocando la campana y compartiendo con los presentes que se acercaron para felicitarlo y llenarlo de buenos deseos por su cumpleaños número 59.

La princesa Alexia, el rey Guillermo Alejandro, la princesa Ariane, la princesa heredera Catalina Amalia y la reina Máxima saludando a los ciudadanos de Dokkum. (EFE/EPA/JILMER POSTMA)
La princesa Alexia, el rey Guillermo Alejandro, la princesa Ariane, la princesa heredera Catalina Amalia y la reina Máxima saludando a los ciudadanos de Dokkum. (EFE/EPA/JILMER POSTMA)