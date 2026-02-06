Máxima de Holanda, a sus 54 años, comienza su formación militar

“La reina Máxima ha comenzado hoy a entrenar para convertirse en reservista del Royal Army. Se registró porque, al igual que otros reservistas, quiere contribuir a la seguridad de los Países Bajos”, se puede leer en la Cuenta oficial de la Casa Real de los Países Bajos en la red social Instagram.

“Los reservistas juegan un papel crucial en el apoyo al ejército. Ahora la reina Máxima tiene el rango de soldado. Una vez completado su educación, será galardonada con el rango de teniente coronel”, destaca la publicación en la cuenta oficial de la Casa Real de los Países Bajos.

En otro posteo en la red social de la camarita, la Casa Real de los Países Bajos publicó: “La reina Máxima durante el entrenamiento de ‘Habilidades Mentales’ en la Royal Military Academy, como parte del Entrenamiento General Militar”.

Así, Máxima, la reina holandesa nacida en Argentina, demuestra a sus 64 años que es una mujer “todoterreno”.

