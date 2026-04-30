Emily Blunt y Stanley Tucci ya tienen sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz londinense Emily Blunt (43) y el actor neoyorquino Stanley Tucci (65) ya tienen sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las celebridades cinematográficas fueron homenajeadas hoy en una ceremonia conjunta.

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Emily Blunt y Stanley Tucci descubrieron las estrellas número 2841 y 2842 en el icónico Hollywood Boulevard. Los famosos actores estuvieron rodeados de varios colegas y amigos, entre ellos Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Dwayne Johnson, quienes pronunciaron unas palabras en honor a los homenajeados en el Paseo de la Fama.

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Emily Blunt y Stanley Tucci, además de colegas y amigos, son cuñados. Es que el actor estadounidense está casado con la la hermana de la actriz británica, Felicity Blunt.