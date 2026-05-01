¡Mirá cómo crecieron los hijos de Camila Alves y Matthew McConaughey!

La Fundación Mack, Jack & McConaughey, llevada adelante por el actor Matthew McConaughey, organizó un evento benéfico y por su alfombra roja pasó la familia completa del emblemático artista hollywoodense.

¡14 años de Mack, Jack & McConaughey empoderando, transformando y salvando vidas infantiles! ¡Dos días y medio de pura diversión con música increíble, moda, golf y mucho más! ¡Todo por las grandes causas!“, escribió Camila Alves en su cuenta de Instagram, donde compartió las postales de su familia y en una de ellas se puede apreciar cómo crecieron sus hijos.

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Los frutos del amor de Camila Alves y Matthew McConaughey ya son todos unos jovencitos. ¡Sí! Levi tiene 17 años, sigue los pasos de su padre y hace poco debutó en el cine. Vida cumplió 16 y es hermosa como su madre, y el benjamín de la familia, Livingston, ya es todo un adolescente de 13 años.