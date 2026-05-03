Anneke Rahn, novia y fan número 1 de Joshua Duerksen, presente en el GP de Miami

La jovencita Anneke Rahn hace ya unos días armó sus maletas y viajó rumbo a Miami, Florida. La cantante, influencer y diseñadora de moda llegó hasta Estados Unidos para acompañar a su novio Joshua Duerksen, el piloto paraguayo que corre en Fórmula 2.

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La fan número 1 de Joshua Duerksen compartió algunas postales donde se la ve en boxes del Autódromo Internacional de Miami junto a su novio. Anneke Rahn hasta subió al monoplaza de Fórmula 2 que conduce nuestro compatriota.

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Además, la parejita compuesta por Anneke Rahn y Joshua Duerksen aprovechó sus días en Florida visitar el Kennedy Space Center, antes del inicio de las actividades del Gran Premio de Miami.

En diciembre pasado, Anneke Rahn y Joshua Duerksen cumplieron tres años de noviazgo. La relación va viento en popa, así que, los tortolitos pronto podrían sorprender a sus fans con el anuncio de su compromiso.