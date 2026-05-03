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03 de mayo de 2026 a la - 11:33

Anneke Rahn, novia y fan número 1 de Joshua Duerksen, presente en el GP de Miami

¡Bella parejita! Anneke Rahn y Joshua Duerksen, juntitos en Miami.
¡Bella parejita! Anneke Rahn y Joshua Duerksen, juntitos en Miami.Instagram/Anneke Rahn

Anneke Rahn viajó hasta Miami para apoyar a su novio Joshua Duerksen, quien compite en el Gran Premio de Miami. La jovencita estuvo en boxes junto al piloto paraguayo y hasta subió al monoplaza de F2.

Por ABC Color

La jovencita Anneke Rahn hace ya unos días armó sus maletas y viajó rumbo a Miami, Florida. La cantante, influencer y diseñadora de moda llegó hasta Estados Unidos para acompañar a su novio Joshua Duerksen, el piloto paraguayo que corre en Fórmula 2.

Anneke Rahn en el monoplaza de Joshua Duerksen. (Instagram/Anneke Rahn)
Anneke Rahn en el monoplaza de Joshua Duerksen. (Instagram/Anneke Rahn)

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La fan número 1 de Joshua Duerksen compartió algunas postales donde se la ve en boxes del Autódromo Internacional de Miami junto a su novio. Anneke Rahn hasta subió al monoplaza de Fórmula 2 que conduce nuestro compatriota.

Anneke Rahn y Joshua Duerksen en la previa del GP de Miami. (Instagram/Anneke Rahn)
Anneke Rahn y Joshua Duerksen en la previa del GP de Miami. (Instagram/Anneke Rahn)

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Así de hermosa Anneke Rahn fue ayer al Autódromo Internacional de Miami para apoyar a su novio Joshua Duerksen. (Captura de la historia de Instagram de Anneke Rahn)
Así de hermosa Anneke Rahn fue al Autódromo Internacional de Miami para apoyar a su novio Joshua Duerksen.(Captura de la historia de Instagram de Anneke Rahn)

Además, la parejita compuesta por Anneke Rahn y Joshua Duerksen aprovechó sus días en Florida visitar el Kennedy Space Center, antes del inicio de las actividades del Gran Premio de Miami.

Anneke Rahn y Joshua Duerksen visitaron juntitos el Kennedy Space Center. (Captura de la historia de Instagram de Anneke Rahn)
Anneke Rahn y Joshua Duerksen visitaron juntitos el Kennedy Space Center. (Captura de la historia de Instagram de Anneke Rahn)

En diciembre pasado, Anneke Rahn y Joshua Duerksen cumplieron tres años de noviazgo. La relación va viento en popa, así que, los tortolitos pronto podrían sorprender a sus fans con el anuncio de su compromiso.