Joshua Duerksen celebra tres años de noviazgo con Anneke Rahn

El joven piloto de Fórmula 2 Joshua Duerksen derrochó amor en las redes al compartir una romántica postal donde se lo ve junto a su amada Anneke Rahn.
Joshua Duerksen se mostró muy enamorado en la red social de la camarita, donde compartió con sus casi 200 mil seguidores su felicidad al cumplir 36 meses de noviazgo con la cantante, diseñadora e influencer Anneke Rahn. “¡3 años y sumando!“, escribió el piloto paraguayo en su cuenta de Instagram.
Lea más: ¡Joshua Duerksen y su novia recorrieron París muy enamorados!
Y, por supuesto, la bella Anneke Rahn también utilizó la misma red social que su novio para destacar emocionada y feliz: “3 años a tu lado”.
Lea más: Joshua Duerksen completó el primer día de post temporada con Invicta Racing
Además, la cantante publicó en sus historias de Instagram postales de las bellas flores que le envió su novio desde la distancia, pues Joshua Duerksen se encuentra en el exterior preparándose con todo para la temporada 2026.
