Los futbolistas de la Albirroja derrochan estilo a su arribo a Ypané

Los looks de los jugadores albirrojos que llegan del exterior marcan tendencia en estos días. La mayoría opta por oufits desestructurados, pero con detalles que marcan la diferencia, como los grandes bolsos de mano, los kepis, hoodies y mochilas de marcas de lujo.

Una gran diversidad de estilos se nota al arribo de los futbolistas de la Albirroja a Ypané, pero las tenidas deportivas y cancheras llevan la delantera, sin lugar a dudas.

Tonny Sanabria llegó muy bien lookeado con un conjunto de pantalón y chaqueta en el tono de la temporada, el marrón. Y la combinación fue hecha con un kepi y un hoodie de la marca de lujo francesa Celine.

Diego Gómez optó por un pantalón sastrero en beige oscuro y una chaqueta marrón, que supo acompañar con una remera básica negra, un kepi y calzados deportivos a tono.

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Miguel Almirón arribó al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) fiel a su estilo, con un atuendo bien cómodo y descontracturado que combinó con los clásicos calzados deportivos blancos.

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Andrés Cubas se decantó por una tenida bien minimalista. El jugador del Vancouver Whitecaps lució un conjunto deportivo negro y una remera blanca a su llegada a la Albiroga en Ypané.

Braian Ojeda llegó de Estados Unidos con un outfit casual en “black and white”, en composé con su equipo de mate blanco y su mochila de Louis Vuitton.