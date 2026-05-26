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26 de mayo de 2026 a la - 15:54

Los futbolistas de la Albirroja derrochan estilo a su arribo a Ypané

Antonio Sanabria, vestido con abrigo gris y sudadera blanca, camina en un ambiente nocturno, sosteniendo una maleta y un maletín.
Antonio Sanabria llegó a Ypané con un hoodie de Celine y un conjunto de pantalón y chaqueta marrón.Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol

Más futbolistas van llegando a la concentración de la Selección Paraguaya de Fútbol en Ypané. Los albirrojos derrochan estilo propio con sus outfits a su arribo al Carde. ¡Pasá y fijate en los looks de Tonny Sanabria, Miguel Almirón, Diego Gómez y otros jugadores!

Por ABC Color

Los looks de los jugadores albirrojos que llegan del exterior marcan tendencia en estos días. La mayoría opta por oufits desestructurados, pero con detalles que marcan la diferencia, como los grandes bolsos de mano, los kepis, hoodies y mochilas de marcas de lujo.

Una gran diversidad de estilos se nota al arribo de los futbolistas de la Albirroja a Ypané, pero las tenidas deportivas y cancheras llevan la delantera, sin lugar a dudas.

Tonny Sanabria llegó muy bien lookeado con un conjunto de pantalón y chaqueta en el tono de la temporada, el marrón. Y la combinación fue hecha con un kepi y un hoodie de la marca de lujo francesa Celine.

Diego Gómez sonríe con pulgar arriba, vestido con chaqueta oscura y pantalones claros, frente al edificio que dice 'ALBIRROJA'.
Diego Gómez con un look europeo llegando a las instalaciones de la Selección Paraguaya de Fútbol en Ypané. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Diego Gómez optó por un pantalón sastrero en beige oscuro y una chaqueta marrón, que supo acompañar con una remera básica negra, un kepi y calzados deportivos a tono.

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Miguel Almirón sonríe junto a su coche blanco, vistiendo un conjunto deportivo negro y blanco con el logo de Casablanca.
Miguel Almirón, muy sonriente luciendo un conjunto deportivo negro y una básica blanca a su arribo a la concentración de la Albirroja. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Miguel Almirón arribó al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) fiel a su estilo, con un atuendo bien cómodo y descontracturado que combinó con los clásicos calzados deportivos blancos.

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Andrés Cubas sonriente en chaqueta negra, sosteniendo una maleta, con el logo de la APF de fondo.
Andrés Cubas llegó con un conjunto deportivo negro a Albiroga. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Andrés Cubas se decantó por una tenida bien minimalista. El jugador del Vancouver Whitecaps lució un conjunto deportivo negro y una remera blanca a su llegada a la Albiroga en Ypané.

Braian Ojeda sonríe con pulgar hacia arriba, vestido con suéter negro y pantalones deportivos, sosteniendo un equipaje sobre ruedas.
Braian Ojeda sonríe y hace un gesto de aprobación mientras sostiene su equipaje y su equipo de mate. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Braian Ojeda llegó de Estados Unidos con un outfit casual en “black and white”, en composé con su equipo de mate blanco y su mochila de Louis Vuitton.

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