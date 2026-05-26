Miguel Almirón completó en familia el álbum del Mundial, horas antes de llegar a tierra guaraní

Entre sonrisas y mimos de su hijo Francesco y su esposa Alexia Notto, el albirrojo Miguel Almirón vivió momentos únicos en su residencia de Atlanta antes de partir rumbo a tierra guaraní para sumarse a los entrenamientos de la Selección Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Miguel Almirón celebró por adelantado el cumple de Francesco ya en “Modo Albirroja”

El jugador número 10 de la Albirroja se tomó un tiempo para compartir con su familia unos minutos de relax y diversión completando el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Lea más: Miguel Almirón cumple 32. Leé el conmovedor mensaje que le dedicó su esposa

Y fue el pequeño Francesco el más entusiasmado y feliz, más aún cuando tuvo en sus manos la imagen con el rostro de su papá Miguel Almirón, quien para poner la cereza al álbum rubricó su firma sobre la figurita que lo tiene como protagonista.