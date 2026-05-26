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26 de mayo de 2026 a la - 14:14

Miguel Almirón completó en familia el álbum del Mundial, horas antes de llegar a tierra guaraní

Miguel Almirón sonriente sosteniendo álbum, mujer abrazando a niño con camiseta roja, tarjetas de fútbol en la mesa.
Miguel Almirón con su esposa Alexia Notto y su hijo Francesco completando el álbum del Mundial.Instagram/Alexia Notto

El futbolista Miguel Almirón ya llegó a nuestro país. Pero antes de tomar su maleta y subir al avión para volar de Atlanta a Asunción, el número 10 de la Albirroja completó a pura familia el álbum de figuritas del Mundial. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Entre sonrisas y mimos de su hijo Francesco y su esposa Alexia Notto, el albirrojo Miguel Almirón vivió momentos únicos en su residencia de Atlanta antes de partir rumbo a tierra guaraní para sumarse a los entrenamientos de la Selección Paraguaya de Fútbol.

Miguel Almirón abraza a un niño en camiseta roja, con una mujer organizando estampillas en una mesa de madera.
Miguel Almirón y Francesco, con la ayuda de Alexia Notto, pegando las figuritas en el álbum del Mundial en un cálido ambiente familiar. (Instagram/Alexia Notto)

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El jugador número 10 de la Albirroja se tomó un tiempo para compartir con su familia unos minutos de relax y diversión completando el álbum de figuritas del Mundial 2026.

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Miguel Almirón sonríe mientras lleva la camiseta de Paraguay, sentado entre tarjetas de colección de futbolistas con colores rojo, blanco y azul.
Miguel Almirón estampó su firma a la figurita del álbum del Mundial que lo tiene como protagonista. (Instagram/Alexia Notto)

Y fue el pequeño Francesco el más entusiasmado y feliz, más aún cuando tuvo en sus manos la imagen con el rostro de su papá Miguel Almirón, quien para poner la cereza al álbum rubricó su firma sobre la figurita que lo tiene como protagonista.

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