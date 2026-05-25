Los albirrojos van llegando en la previa del Mundial. ¡Mirá sus looks!

Varios jugadores que visten la querida Albirroja ya llegaron a tierra guaraní desde diferentes parte del mundo, donde se destacan en el fútbol internacional.

Matías Galarza Fonda arribó desde Atlanta, Estados Unidos, para sumarse a los entrenamientos bajo la orden del Gustavo Alfaro. El asunceno de 24 años optó por un pantalón negro con una básica del mismo tono y una campera marrón, que hacía juego con su bolso de mano, para presentarse a trabajar con la Albirroja.

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Julio César Enciso también llegó bien fachero. El jugador del Racing de Estrasburgo eligió un pantalón blanco con una campera combinada en azul y blanco que combinaban perfectamente con su bolso y sus zapatos deportivos. “Qué emoción, sin palabras, Gloria a Dios”, escribió La Joya en su Instagram tras llegar a la Albiroga en Ypané.

Fernando Romero es otro jugador que ya se sumó a las prácticas en Ypané. Con un look clásico de jeans celeste, básica blanca y campera marrón, el Kaku se mostró mostró sonriente y levantando el pulgar en la casa de los albirrojos.

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Juan Cáceres llegó de Moscú y fue directo a Ypané para alistarse para la gran fiesta mundialista. Con pantalón y chaqueta gris, el lateral derecho dijo presente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde).

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Alex Arce, jugador del Independiente Rivadavia, vino desde Argentina y ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros de la Selección Paraguaya de Fútbol. El delantero de 30 años desembarcó en Ypané un un outfit muy casual y su equipo de mate en manos.

Damián Bobadilla llegó a la concentración de la Albirroja procedente de Brasil. Con una sudadera de la afamada marca Louis Vuitton, unos jeans celestes y una mochila cargada de sueños, el joven de 24 años se mostró feliz al arribar al Carde.

Gabriel Ávalos, quien milita en el Independiente de Avellaneda, fue otro futbolista que ya se sumó a la fila de soldados de Gustavo Alfaro. El jugador oriundo de Hohenau optó por una tenida bien deportiva en color blanco a su llegada a Ypané.