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25 de mayo de 2026 a la - 13:46

Los albirrojos van llegando en la previa del Mundial. ¡Mirá sus looks!

Hombre con chaqueta marrón, camiseta negra y pantalones oscuros, camina hacia la cámara, sosteniendo un maletín y maleta en un entorno urbano.
Matías Galarza llegando bien lookeado a la Albiroga en Ypané.Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol

Estamos a pocas semanas del Mundial 2026 y los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol ya empezaron a llegar a la Albiroga en Ypané. Cada uno con su look característico, pero todos con una gran sonrisa, ya viven el sueño mundialista.

Por ABC Color

Varios jugadores que visten la querida Albirroja ya llegaron a tierra guaraní desde diferentes parte del mundo, donde se destacan en el fútbol internacional.

Matías Galarza Fonda arribó desde Atlanta, Estados Unidos, para sumarse a los entrenamientos bajo la orden del Gustavo Alfaro. El asunceno de 24 años optó por un pantalón negro con una básica del mismo tono y una campera marrón, que hacía juego con su bolso de mano, para presentarse a trabajar con la Albirroja.

Julio Enciso sonríe con chaqueta y camiseta blanca, junto al letrero 'ALBIRROJA' en la APF. Plantas decorativas en el entorno.
Julio Enciso a su arribo a la concentración de la Albirroja. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

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Julio César Enciso también llegó bien fachero. El jugador del Racing de Estrasburgo eligió un pantalón blanco con una campera combinada en azul y blanco que combinaban perfectamente con su bolso y sus zapatos deportivos. “Qué emoción, sin palabras, Gloria a Dios”, escribió La Joya en su Instagram tras llegar a la Albiroga en Ypané.

Alejandro Romero Gamarra Kaku sonríe con pulgar hacia arriba, vistiendo abrigo marrón y camiseta blanca, frente al logo de la APF.
Alejandro "Kaku" Romero Gamarra posa con una gran sonrisa frente al logo de la APF. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Fernando Romero es otro jugador que ya se sumó a las prácticas en Ypané. Con un look clásico de jeans celeste, básica blanca y campera marrón, el Kaku se mostró mostró sonriente y levantando el pulgar en la casa de los albirrojos.

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Juan Cáceres sonriente, vistiendo jeans claros y abrigo de mezclilla, lleva un bolso Louis Vuitton y maleta, en un entorno tranquilo.
Juan Cáceres enfundado en un conjunto de pantalón y chaqueta gris, con una maleta y un bolso de mano. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Juan Cáceres llegó de Moscú y fue directo a Ypané para alistarse para la gran fiesta mundialista. Con pantalón y chaqueta gris, el lateral derecho dijo presente en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde).

Alex Arce, con suéter claro y pantalones oscuros, lleva un bolso mientras camina. Otro individuo observa al fondo.
Alex Arce llegando con su equipo de mate a la concentración de la Albirroja. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Alex Arce, jugador del Independiente Rivadavia, vino desde Argentina y ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros de la Selección Paraguaya de Fútbol. El delantero de 30 años desembarcó en Ypané un un outfit muy casual y su equipo de mate en manos.

Joven con sudadera beige de Louis Vuitton y mochila negra sonríe mientras camina en un entorno urbano con coches de fondo.
Damián Bobadilla muy sonriente, vistiendo una sudadera de Louis Vuitton. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Damián Bobadilla llegó a la concentración de la Albirroja procedente de Brasil. Con una sudadera de la afamada marca Louis Vuitton, unos jeans celestes y una mochila cargada de sueños, el joven de 24 años se mostró feliz al arribar al Carde.

La imagen muestra a una persona de pie frente a un edificio que tiene el letrero "ALBIR ROJA" claramente visible. La persona, que se presenta con una vestimenta deportiva de color gris, sostiene un gesto con el pulgar hacia arriba, sugiriendo satisfacción o aprobación. No hay otras personas visibles en la escena. La ambientación es exterior, frente a un complejo que parece relacionado con el fútbol, dado el nombre y la simbología asociada con la selección nacional de Paraguay. El entorno incluye plantas decorativas y un acceso al interior del edificio. Dado el contexto, se puede inferir que la persona podría ser un futbolista o figura pública vinculada al deporte local, aunque no se puede identificar con alta confianza. No hay texto adicional visible en la imagen.
Gabriel Ávalos, feliz a su arribo a la Albiróga, con un look bien deportivo. (Instagram/Selección Paraguaya de Fútbol)

Gabriel Ávalos, quien milita en el Independiente de Avellaneda, fue otro futbolista que ya se sumó a la fila de soldados de Gustavo Alfaro. El jugador oriundo de Hohenau optó por una tenida bien deportiva en color blanco a su llegada a Ypané.