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27 de mayo de 2026 a la - 11:42

Jennifer López, radiante en el estreno de su nueva película

¡Más diosa que nunca! Jennifer López en el estreno mundial de “Office Romance”. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
¡Más diosa que nunca! Jennifer López en el estreno mundial de “Office Romance”. (Kevin Winter/Getty Images/AFP) 015701+0000 KEVIN WINTER

La actriz y cantante Jennifer López fue la gran protagonista de la noche de estreno mundial de “Office Romance” de Netflix. JLo apareció más diosa que nunca, enfundada en un vestido de Versace. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

Jennifer López llega a Netlix con una nueva propuesta actoral. Y en el estreno mundial de “Office Romance” apareció radiante con un maxivestido negro con transparencias, brillos y estratégicas tiras en la zona del busto.

Jennifer López llegando al estreno de "Office Romance" con su impresionante vestido de Versace. (ETIENNE LAURENT / AFP)
Jennifer López llegando al estreno de "Office Romance" con su impresionante vestido de Versace. (ETIENNE LAURENT / AFP)

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La premier tuvo lugar anoche en Los Ángeles, California, específicamente en el Egyptian Theatre de Hollywood, hasta donde Jennifer López arribó enfundada en una creación del Atelier Versace.

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Jennifer López lució su escultural figura en el exclusivo traje de Versace, en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. (Etienne LAURENT / AFP)
Jennifer López lució su escultural figura en el exclusivo traje de Versace, en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. (Etienne LAURENT / AFP)

Y, como era de esperarse, JLo se robó todos los flashes de los medios presentes en el estreno mundial de “Office Romance”, una comedia romántica que se estrenará el próximo 5 de junio en la plataforma de streaming Netflix.