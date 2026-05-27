Jennifer López, radiante en el estreno de su nueva película

Jennifer López llega a Netlix con una nueva propuesta actoral. Y en el estreno mundial de “Office Romance” apareció radiante con un maxivestido negro con transparencias, brillos y estratégicas tiras en la zona del busto.
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La premier tuvo lugar anoche en Los Ángeles, California, específicamente en el Egyptian Theatre de Hollywood, hasta donde Jennifer López arribó enfundada en una creación del Atelier Versace.
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Y, como era de esperarse, JLo se robó todos los flashes de los medios presentes en el estreno mundial de “Office Romance”, una comedia romántica que se estrenará el próximo 5 de junio en la plataforma de streaming Netflix.