La reina Rania, bellísima en la celebración de los 80 años de independencia de Jordania

Rania de Jordania (55) estuvo más radiante que nunca en el acto de celebración de los 80 años de independencia de Jordania, el pasado 25 de mayo.

La esposa del rey Abdalá deslumbró con un vestido gris perla con detalles bordados, mangas francesas y falda de corte campana.

“80 años de independencia. Que Jordania siga siendo siempre un faro de dignidad y orgullo”, escribió la reina Rania en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó algunas postales de la celebración, donde se puede apreciar su bello y elegante vestuario que fue complementado con calzados de Gianvito Rossi y un clutch perlado.

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“Ochenta años después, la convicción sigue firme en un pueblo honorable. Jordania celebra su 80º Día de la Independencia”, se puede leer en otra publicación de Instagram de Royal Hashemite Court, que fue compartida por Rania de Jordania.

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En otro posteo, la hermosa reina Rania también mostró su lado más tierno posando feliz con sus dos pequeñas nietas. "Celebrando 80 años de independencia con la compañía más dulce: Iman y Amina envueltas en los colores de Jordania", destacó la soberana jordana.