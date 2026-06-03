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03 de junio de 2026 a la - 10:29

La paraguaya Lili Cantero estuvo presente con su arte en la final de la Champions League

Mujer con camiseta verde y detalles rojos y blancos, sonríe mientras pinta, rodeada de personas festivas en el fondo.
Lili Cantero sonriente pinta un lienzo en un evento en el marco de la gran final de la Champions League.Instagram/Lili Cantero

La artista paraguaya Lili Cantero estuvo presente en Budapest en la gran final de la Champions League. Ella plasmó su arte en pelotas, lienzos y otros objetos en la lejana Hungría.

Por ABC Color

“Hay momentos que se sienten irreales incluso cuando los estás viviendo. Estar en una Final de la Champions League creando arte en uno de los escenarios más importantes del fútbol, es uno de ellos”, escribió orgullosa la paraguaya Lili Cantero en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de su paso por Budapest, Hungría.

Mujer con blusa rosa sonríe sosteniendo un balón con diseño de jugador, mientras un hombre la acompaña en segundo plano.
Lili Cantero sostiene un balón de fútbol lleno de arte en Budapest. (Instagram/Lili Cantero)

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“La prueba de que vale la pena seguir apostando por lo que amas, incluso cuando el camino parece imposible”, destacó en sus redes nuestra compatriota Lili Cantero, quien interviene balones y botines de fútbol, y con su arte ya ha llevado en alto la bandera paraguaya en diferentes lugares del mundo.

Xavi Hernández habla con micrófono mientras Lili Cantero sostiene un balón de fútbol, ambos en ambiente cálido y festivo.
Lili Cantero y Xavi Hernández pintando una pelota de fútbol en un evento realizado en el marco de la final de la Champions League. (Instagram/Lili Cantero)

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Mujer de cabello largo y lacio, con blusa blanca y pantalones de mezclilla, sonríe en un estadio lleno de público.
Lili Cantero en el Puskás Arena de Budapest. (Instagram/Lili Cantero)

"Si alguien me hubiera dicho hace años, cuando veía los partidos del Barcelona por televisión, que un día iba a estar pintando una obra junto a Xavi Hernández en una Final de la Champions League, probablemente no lo habría creído”, expresó Lili Cantero en otra publicación en la red social de la camarita.

Mujer de cabello oscuro y blusa verde, firmando vaso con marcador, guante en mano izquierda, ambiente de evento interior.
La paraguaya Lili Cantero personalizando un vaso en la final de la Champions League en Budapest. (Instagram/Lili Cantero)

“La vida tiene formas increíbles de recompensar a quienes siguen creando, soñando y trabajando incluso cuando no saben a dónde los llevará el camino”, aseguró emocionada la artista paraguaya Lili Cantero.