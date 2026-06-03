La paraguaya Lili Cantero estuvo presente con su arte en la final de la Champions League

“Hay momentos que se sienten irreales incluso cuando los estás viviendo. Estar en una Final de la Champions League creando arte en uno de los escenarios más importantes del fútbol, es uno de ellos”, escribió orgullosa la paraguaya Lili Cantero en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de su paso por Budapest, Hungría.

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“La prueba de que vale la pena seguir apostando por lo que amas, incluso cuando el camino parece imposible”, destacó en sus redes nuestra compatriota Lili Cantero, quien interviene balones y botines de fútbol, y con su arte ya ha llevado en alto la bandera paraguaya en diferentes lugares del mundo.

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"Si alguien me hubiera dicho hace años, cuando veía los partidos del Barcelona por televisión, que un día iba a estar pintando una obra junto a Xavi Hernández en una Final de la Champions League, probablemente no lo habría creído”, expresó Lili Cantero en otra publicación en la red social de la camarita.

“La vida tiene formas increíbles de recompensar a quienes siguen creando, soñando y trabajando incluso cuando no saben a dónde los llevará el camino”, aseguró emocionada la artista paraguaya Lili Cantero.