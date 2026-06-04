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04 de junio de 2026 a la - 09:42

El baby shower de Jani González, esposa de Óscar Romero, a semanas de la llegada de Gianlucca

Mujer embarazada de pie frente a un espejo, con blusa clara y pantalones cortos marrones, sonriendo felizmente en un ambiente sencillo.
Jani González de Romero posa orgullosa con Gianlucca a bordo en el baby shower que le ofrecieron sus familiares y amigas.Instagram/Jani González de Romero

Jani González fue agasajada con un baby shower por la próxima llegada de su segundo bebé, fruto de su amor con el futbolista Óscar Romero. El esperado Gianlucca llegará para sumarse a las travesuras de su hermanita Aitana Nicolle.

Por ABC Color

En pocas semanas más, la familia del futbolista Óscar Romero recibirá a un nuevo integrante. Y para celebrar la próxima llegada de Baby Romero, sus familiares agasajaron a la mamá Jani González, quien transita la semana número 32 de la dulce espera de su segundo hijo.

Óscar Romero y Jani González ya conocen el sexo de su bebé en camino.
Óscar Romero y Jani González esperan felices a su segundo bebé. (Captura de la historia de Instagram de Jani González)

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El bebé en camino se llamará Gianlucca y el baby shower tuvo lugar ayer miércoles 3 de junio, a la hora de la merienda. Toda la deco giró en torno al osito Winnie the Pooh.

Decoración festiva para el baby shower de Gianlucca, con cupcakes decorados y centro de mesa con oso de peluche amarillo.
El baby shower para Gianlucca con decoraciones festivas y cupcakes en un ambiente acogedor. (Instagram/Jani González de Romero)

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“El primero de muchos recuerdos para vos, amor mío Gianlucca N. Hoy las tías prepararon tu primer baby shower y mi corazón no podría estar más feliz. Cada detalle estuvo lleno de amor, ilusión y ansiedad por conocerte”, expresó Jani González de Romero en su cuenta de Instagram.

Ángel Romero sonríe en un carrusel colorido, acompañado por una mujer con chaqueta clara y una niña en abrigo rosa.
Óscar Romero y Jani González con su hija Aitana, la pequeñita que en breve será hermana mayor de Gianlucca.

“Todavía estás en mi pancita, pero ya logras reunir a toda la familia para celebrar tu llegada. Eres un bebé muy esperado, muy amado y ya tienes a muchas personas deseando llenarte de abrazos. Un día que guardaré para siempre en mi corazón”, destacó emocionada Jani González de Romero.