El baby shower de Jani González, esposa de Óscar Romero, a semanas de la llegada de Gianlucca

En pocas semanas más, la familia del futbolista Óscar Romero recibirá a un nuevo integrante. Y para celebrar la próxima llegada de Baby Romero, sus familiares agasajaron a la mamá Jani González, quien transita la semana número 32 de la dulce espera de su segundo hijo.

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El bebé en camino se llamará Gianlucca y el baby shower tuvo lugar ayer miércoles 3 de junio, a la hora de la merienda. Toda la deco giró en torno al osito Winnie the Pooh.

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“El primero de muchos recuerdos para vos, amor mío Gianlucca N. Hoy las tías prepararon tu primer baby shower y mi corazón no podría estar más feliz. Cada detalle estuvo lleno de amor, ilusión y ansiedad por conocerte”, expresó Jani González de Romero en su cuenta de Instagram.

“Todavía estás en mi pancita, pero ya logras reunir a toda la familia para celebrar tu llegada. Eres un bebé muy esperado, muy amado y ya tienes a muchas personas deseando llenarte de abrazos. Un día que guardaré para siempre en mi corazón”, destacó emocionada Jani González de Romero.