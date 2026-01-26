¡Óscar Romero ya conoce el sexo de su segundo hijo en camino!

Óscar Romero y Jani González aguardan felices a su segundo hijo y el fin de semana fueron los protagonistas de una emotiva fiesta, durante la cual se reveló el sexo del bebé a bordo.

El futbolista Óscar Romero y Jani González esperan un varoncito que pronto llegará para sumarse a las travesuras de su hermanita mayor Aitana Nicolle (1 y 6 meses).

Óscar Romero y Janina González unieron sus vidas el 29 de diciembre de 2023 tras 14 años de noviazgo. En julio de 2024 recibieron a Aitana Nicolle y ahora aguardan ansiosos al varoncito que vendrá para llenar de aún más amor a la familia Romero-González.