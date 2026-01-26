Gente
26 de enero de 2026 - 10:38

¡Óscar Romero ya conoce el sexo de su segundo hijo en camino!

Óscar Romero y Jani González ya conocen el sexo de su bebé en camino.
El futbolista Óscar Romero y su esposa Jani González organizaron una fiesta para revelar el sexo de su bebé en camino. ¡Pasá y enterate si el segundo hijo del melli Romero será nena o nene!

Por ABC Color

Óscar Romero y Jani González aguardan felices a su segundo hijo y el fin de semana fueron los protagonistas de una emotiva fiesta, durante la cual se reveló el sexo del bebé a bordo.

Óscar Romero, con Aitana en brazos, y Jani González al momento de enterarse que un varoncito está en camino. (Captura de la historia de Instagram de Jani González)
El futbolista Óscar Romero y Jani González esperan un varoncito que pronto llegará para sumarse a las travesuras de su hermanita mayor Aitana Nicolle (1 y 6 meses).

Óscar Romero y Jani González esperan felices y emocionados a su segundo bebé. (Captura de la historia de Instagram de Jani González)
Óscar Romero y Janina González unieron sus vidas el 29 de diciembre de 2023 tras 14 años de noviazgo. En julio de 2024 recibieron a Aitana Nicolle y ahora aguardan ansiosos al varoncito que vendrá para llenar de aún más amor a la familia Romero-González.