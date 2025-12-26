Gente
¡Óscar Romero será nuevamente papá!

Óscar Romero y Jani González posando con Aitana y el bebé a bordo.
Óscar Romero y Jani González posando felices con Aitana y el bebé a bordo.

El futbolista Óscar Romero y su esposa Jani González hicieron un tierno anuncio en plena Navidad. La parejita reveló que espera feliz un bebé que llegará para convertir a Aitana Nicolle en hermanita mayor.

Por ABC Color

“¡Hay regalos que no se abren! Se esperan. Diciembre siempre fue especial, pero este año tiene un brillo diferente… No es la luz del arbolito, ni los regalos, es un corazoncito que late dentro de mí anunciando que un integrante más de la familia está en camino!“, escribió Jani González en una publicación conjunta con Óscar Romero en la red social Instagram.

Con esta tierna postal, Óscar Romero y Jani González anunciaron la próxima llegada de su segundo hijo. (Instagram/Óscar Romero)
Con esta tierna postal, Óscar Romero y Jani González anunciaron la próxima llegada de su segundo hijo.

“Dios escuchó cada pedido y nos regaló el segundo mejor regalo de nuestras vidas. Gracias Niñito Jesús. Seguimos soñando con los ojos y el corazón muy abiertos para recibirte. ¡Estamos emocionados y felices! Feliz Navidad“, se puede leer en el posteo de la parejita formada por Jani González y Óscar Romero.

Jani González acariciando su incipiente pancita donde crece baby Romero. (Instagram/Óscar Romero)
Jani González acariciando su incipiente pancita donde crece baby Romero.

Janina González y el Melli Óscar Romero aguardan ansiosos y felices a su segundo hijo. El bebé llegará para sumarse a las travesuras de la hermana mayor Aitana Nicolle, de 1 año y cinco meses.