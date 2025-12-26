¡Óscar Romero será nuevamente papá!

“¡Hay regalos que no se abren! Se esperan. Diciembre siempre fue especial, pero este año tiene un brillo diferente… No es la luz del arbolito, ni los regalos, es un corazoncito que late dentro de mí anunciando que un integrante más de la familia está en camino!“, escribió Jani González en una publicación conjunta con Óscar Romero en la red social Instagram.

“Dios escuchó cada pedido y nos regaló el segundo mejor regalo de nuestras vidas. Gracias Niñito Jesús. Seguimos soñando con los ojos y el corazón muy abiertos para recibirte. ¡Estamos emocionados y felices! Feliz Navidad“, se puede leer en el posteo de la parejita formada por Jani González y Óscar Romero.

Janina González y el Melli Óscar Romero aguardan ansiosos y felices a su segundo hijo. El bebé llegará para sumarse a las travesuras de la hermana mayor Aitana Nicolle, de 1 año y cinco meses.