Kim Kardashian estuvo en Mónaco apoyando a Lewis Hamilton

Kim Kardashian llegó hasta la Costa Azul con su hermana Khloé Kardashian para no perderse el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La famosa socialité e influencer fue para apoyar a Lewis Hamilton, con quien mantendría una relación desde hace varios meses.
La presencia de Kim Kardashian en el Principado de Mónaco confirmaría públicamente su romance con el piloto de automovilismo británico de 41 años.
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Kim Kardashian estuvo en primerísima fila durante la celebración del segundo puesto obtenido por Lewis Hamilton en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. La famosa se pasó captando imágenes del piloto de Ferrari con su teléfono.
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A inicios de este año comenzaron a correr rumores sobre el supuesto romante entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton. En febrero se mostraron juntos en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium. Luego, la socialité estadounidense y el piloto británico fueron vistos en el Gran Premio de Japón en Suzuka y en abril un paparazzi los pescó a los besos y abrazos en una exclusiva playa de Malibú.
Pero, hasta ahora, los mediáticos Kim Kardashian y Lewis Hamilton no se pronunciaron sobre su supuesta relación amorosa. Aunque la aparición de Kim en Mónaco mostrándose muy feliz captando fotos y aplaudiendo a Lewis habría sido la manera en la cual confirmarían oficialmente su noviazgo.