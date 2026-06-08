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08 de junio de 2026 a la - 11:16

Kim Kardashian estuvo en Mónaco apoyando a Lewis Hamilton

Kim Kardashian captura imágenes durante la ceremonia del podio del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en el circuito urbano de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kim Kardashian captura imágenes durante la ceremonia del podio del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en el circuito urbano de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)164055+0000 ANDREJ ISAKOVIC

La socialité Kim Kardashian estuvo presente en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 apoyando al piloto Lewis Hamilton. Así, los mediáticos habrían confirmado públicamente su romance, un rumor que comenzó a sonar fuerte desde inicios de este año.

Por ABC Color

Kim Kardashian llegó hasta la Costa Azul con su hermana Khloé Kardashian para no perderse el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La famosa socialité e influencer fue para apoyar a Lewis Hamilton, con quien mantendría una relación desde hace varios meses.

El piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio tras competir en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Gabriel BOUYS / AFP)
El piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio tras competir en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Gabriel BOUYS / AFP)

La presencia de Kim Kardashian en el Principado de Mónaco confirmaría públicamente su romance con el piloto de automovilismo británico de 41 años.

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Kim Kardashian llegando muy elegante a la ceremonia del podio del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kim Kardashian llegando muy elegante a la ceremonia del podio del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kim Kardashian estuvo en primerísima fila durante la celebración del segundo puesto obtenido por Lewis Hamilton en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. La famosa se pasó captando imágenes del piloto de Ferrari con su teléfono.

El piloto británico Lewis Hamilton, que quedó en segundo lugar, celebra en el podio tras competir en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
El piloto británico Lewis Hamilton, que quedó en segundo lugar, celebra en el podio tras competir en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

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A inicios de este año comenzaron a correr rumores sobre el supuesto romante entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton. En febrero se mostraron juntos en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium. Luego, la socialité estadounidense y el piloto británico fueron vistos en el Gran Premio de Japón en Suzuka y en abril un paparazzi los pescó a los besos y abrazos en una exclusiva playa de Malibú.

Kim Kardashian, feliz en la ceremonia del podio en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
Kim Kardashian, feliz en la ceremonia del podio en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Pero, hasta ahora, los mediáticos Kim Kardashian y Lewis Hamilton no se pronunciaron sobre su supuesta relación amorosa. Aunque la aparición de Kim en Mónaco mostrándose muy feliz captando fotos y aplaudiendo a Lewis habría sido la manera en la cual confirmarían oficialmente su noviazgo.