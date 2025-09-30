Lewis Hamilton está triste, falleció su fiel amigo Roscoe

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe”, comenzó escribiendo Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram para anunciar la partida de su fiel compañero perruno.

Lea más: ¡Mirá las fotos de Lewis Hamilton en Marruecos!

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos”, expresó Lewis Hamilton.

Hamilton: “Es una de las experiencias más dolorosas”

Luego, el piloto de Fórmula 1 siguió contando con mucho dolor: “Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota”.

Lea más: Lewis Hamilton, feliz y emocionado ante el estreno de F1: La película

Lewis Hamilton, a pesar del doloroso momento que está atravesando, se mostró agradecido con sus más de 40 millones de seguidores en Instagram, que estaban pendientes de la salud de Roscoe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo 28 de setiembre por la tarde, en mis brazos”, contó muy triste Lewis Hamilton.