Kim Kardashian y Lewis Hamilton, enamorados en Malibú

Kim Kardashian y Lewis Hamilton están muy enamorados. Las imágenes captadas en Malibú y compartidas por TMZ lo dicen todo.

La parejita estuvo a los arrumacos en las exclusivas playas de Malibú, a orillas del Pacífico, en California. Así, Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su romance.

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“Kim Kardashian lloró desconsoladamente en el programa ‘KUWTK’ tras perder un pendiente de diamantes en el océano, pero esta vez, parece que ha dejado caer algo mucho más valioso al agua: Lewis Hamilton”, se puede leer en la cuenta de Instagram TMZ junto a las fotografías de la pareja en Malibú.

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Las postales de los tortolitos Kim Kardashian y Lewis Hamilton a los besos y abrazos en una escapada romántica a Malibú recorren el mundo.

Hasta ahora, los protagonistas de las fotos virales no se han referido a su relación, pero si el mar suena... es porque amor lleva... ¿O cómo dice el refrán?