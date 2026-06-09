¿Se terminó el amor entre Ariana Grande y Ethan Slater?

El amor entre Ariana Grande y Ethan Satler se habría terminado. Así lo anuncian medios internacionales como People y TMZ.

Ariana Grande y Ethan Satler se conocieron en 2022 durante el rodaje de el filme musical Wicked, cuando la también cantante estaba casada con Dalton Gómez y Satler con Lilly Jay. Y tras separarse de sus respectivas parejas, los famosos comenzaron su relación en 2023.

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Tras tres años en pareja, los actores habrían puesto punto final a su noviazgo hace ya unos meses, aunque de manera amistosa, según revelarían fuentes cercanas a Ariana Grande y Ethan Slater.