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09 de junio de 2026 a la - 09:05

¿Se terminó el amor entre Ariana Grande y Ethan Slater?

Ariana Grande (Instagram/SAG Awards)
Ariana Grande y Ethan Slater se habrían separado luego de tres años de relación. Instagram/SAG Awards

La actriz y cantante Ariana Grande (32) y el actor Ethan Slater (34) habrían terminado su relación luego de tres años juntos, según medios internacionales. Dicen que la separación se habría dado hace ya meses y de forma amistosa. ¿Será?

Por ABC Color

El amor entre Ariana Grande y Ethan Satler se habría terminado. Así lo anuncian medios internacionales como People y TMZ.

Ariana Grande y Ethan Satler se conocieron en 2022 durante el rodaje de el filme musical Wicked, cuando la también cantante estaba casada con Dalton Gómez y Satler con Lilly Jay. Y tras separarse de sus respectivas parejas, los famosos comenzaron su relación en 2023.

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Ariana Grande llegando a la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Ariana Grande llegando a la 83ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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Tras tres años en pareja, los actores habrían puesto punto final a su noviazgo hace ya unos meses, aunque de manera amistosa, según revelarían fuentes cercanas a Ariana Grande y Ethan Slater.