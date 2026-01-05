De Jacob Elordi a Ariana Grande, las celebridades en la red carpet de los Critics Choice Awards

La entrega de los Critics Choice Awards, en su edición número 31, tuvo lugar en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, EE. UU. anoche. Los premios fueron entregados a lo mejor del cine y la tevé en 2025.

El inicio de la temporada de premiación 2026 fue un verdadero desfile de estrellas de talla de Jacob Elordi, Ariana Grande, Amanda Seyfried y más figuras del séptimo arte.

El jovencito inglés Owen Cooper, Elle Fanning y Benicio del Toro también pasaron con sus mejores galas por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026.

La actriz argentina Dolores Fonzi, la actriz estadounidense Jessica Biel y los mexicanos Diego Luna y Eugenio Derbez también pasaron por la red carpet de Barker Hangar en Santa Mónica.

Noah Schnapp, estrella de Stranger Things, y Kristen Bell tampoco se perdieron la nueva edición de los Critics Choice Awards.

