De Jacob Elordi a Ariana Grande, las celebridades en la red carpet de los Critics Choice Awards
La entrega de los Critics Choice Awards fue la cita perfecta para que las celebridades lucieran sus mejores galas. La edición número 31 de los premios reunió en Santa Mónica a las más destacadas figuras del cine y la tevé, como Jacob Elordi, Ariana Grande, Elle Fanning y Diego Luna. ¡Adelante!
Por ABC Color
La entrega de los Critics Choice Awards, en su edición número 31, tuvo lugar en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, EE. UU. anoche. Los premios fueron entregados a lo mejor del cine y la tevé en 2025.
El inicio de la temporada de premiación 2026 fue un verdadero desfile de estrellas de talla de Jacob Elordi, Ariana Grande, Amanda Seyfried y más figuras del séptimo arte.