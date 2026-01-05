Gente
05 de enero de 2026 - 09:38

De Jacob Elordi a Ariana Grande, las celebridades en la red carpet de los Critics Choice Awards

El actor australiano Jacob Elordi llegó así de "fachero" a los Critics' Choice Awards en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La entrega de los Critics Choice Awards fue la cita perfecta para que las celebridades lucieran sus mejores galas. La edición número 31 de los premios reunió en Santa Mónica a las más destacadas figuras del cine y la tevé, como Jacob Elordi, Ariana Grande, Elle Fanning y Diego Luna. ¡Adelante!

Por ABC Color

La entrega de los Critics Choice Awards, en su edición número 31, tuvo lugar en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, EE. UU. anoche. Los premios fueron entregados a lo mejor del cine y la tevé en 2025.

Ariana Grande lució espléndida en los Critics Choice Awards. La actriz y cantante lució un vestido rosa bebé de Alberta Ferretti. (Chris DELMAS / AFP)
El inicio de la temporada de premiación 2026 fue un verdadero desfile de estrellas de talla de Jacob Elordi, Ariana Grande, Amanda Seyfried y más figuras del séptimo arte.

Amanda Seyfried llegó a los Critics Choice Awards con un bello vestido que llevaba la firma de Valentino. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Owen Cooper posando en la gala de los Critics Choice Awards en Barker Hangar, Santa Monica, California. (Chris DELMAS / AFP)
Elle Fanning optó por un sensual traje dorado de Ralph Lauren para asistir a los Critics Choice Awards. (Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El jovencito inglés Owen Cooper, Elle Fanning y Benicio del Toro también pasaron con sus mejores galas por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026.

Benicio del Toro de elegante esmoquin a su paso por la alfombra roja de los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La argentina Dolores Fonzi optó por un traje de dos piezas en negro para asistir a los Critics Choice Awards en California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY
Jessica Biel llegó a los Critics Choice Awards con un elegante vestido de la nueva colección de Lanvin. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La actriz argentina Dolores Fonzi, la actriz estadounidense Jessica Biel y los mexicanos Diego Luna y Eugenio Derbez también pasaron por la red carpet de Barker Hangar en Santa Mónica.

Diego Luna llegando a los Critics Choice Awards. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Noah Schnapp, estrella de Stranger Things, y Kristen Bell tampoco se perdieron la nueva edición de los Critics Choice Awards.

El actor Noah Schnapp muy elegante en los Critics Choice Awards. (Michael Tran / AFP)
Eugenio Derbez con un look "total black" en los Critics Choice Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Kristen Bell, hermosa en The Barker Hangar en California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
