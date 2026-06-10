De vendedor ambulante a cubrir el Mundial: la emoción de Jorge Izquierdo

De niño, Jorge Daniel Izquierdo Morel salía con sus padres Ricardo Izquierdo y Zulma Morel a vender banderas y gorritos en los encuentros de fútbol. Desde siempre le gustó el mundo de los deportes y de más grande ya soñó con llegar a estar en un Mundial.

Aquel anhelo del corazón de Jorge Izquierdo, hoy es una realidad, y el periodista deportivo que lleva 15 años en los medios se encuentra en Estados Unidos cubriendo para ABC todos los pasos de la Selección Paraguaya de Fútbol en la cita ecuménica.

“Estar en el Mundial es el sueño más anhelado de cada periodista deportivo. Uno cuando arranca en esto apunta a cubrir Libertadores, Copa América, Champions, pero estar acá es adentrarse en una dimensión extraordinaria”, manifestó Jorge Izquierdo, quien es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y forma parte de la gran familia ABC desde enero de 2025.

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Ayer, 9 de junio, el comunicador Jorge Izquierdo cumplió 36 años y fue sorprendido por sus compañeros de ABC Cardinal con un emotivo video que tenía como protagonistas a don Ricardo Izquierdo y doña Zulma Morel.

“Ver el video de mis padres, fue ahí que me sorprendió, apenas pude contener la emoción porque fueron los artífices principales para que yo esté en el lugar que estoy; siempre bancando en todo desde el día uno. Solo palabras de agradecimiento para ellos que también se sacrifican día a día”, señaló Jorge Izquierdo desde California a ABC Digital.

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“Aprendí el sacrificio desde pequeño y eso hace que valore mucho más todo esto”

En el material audiovisual que sus colegas prepararon para homenajear al cumpleañero se puede observar una fotografía del niño Jorge Izquierdo vendiendo banderas y gorritos en las graderías de un estadio.

“Desde los 8, 9 años que vendía cosas con mis padres. Creciendo por las canchas. Vendiendo gorras, banderas, todo lo que sea para el hincha. Aprendí el sacrificio desde pequeño y eso hace que valore mucho más todo esto”, aseguró Jorge Izquierdo al tiempo de destacar: “Aclaro que nunca me forzaron a trabajar desde chico, pero asumía la necesidad de tratar de ayudar en casa. Me sentía bien haciéndolo. Y quería llegar lejos, nunca imaginé que iba a estar cubriendo un Mundial por ejemplo. La sensación pasa a ser indescriptible”.

Y, antes de finalizar la charla, pedimos a Jorge Izquierdo que nos deje un mensaje y esto fue lo que expresó: “Quiero decirles que hay que soñar en grande y pelear por esos sueños”.