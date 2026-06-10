Gaby Wolscham cumple 40: “Detrás de este número hay lágrimas que nadie vio”

Gaby Wolscham hoy 10 de junio se estrena como “Señora de las cuatro décadas” y en las redes compartió unas bellas postales suyas y se mostró reflexiva analizando el paso del tiempo.

“Hoy no celebro solo un cumpleaños… celebro todo lo que sobreviví para llegar hasta acá. 40 años… y siento que viví muchas vidas dentro de una sola. Detrás de este número hay lágrimas que nadie vio, heridas que tardaron años en sanar, despedidas, miedos, pérdidas y momentos donde pensé que no iba a poder más”, comenzó expresando Gabriela Wolscham en su cuenta de Instagram, para luego destacar: “Etapas donde tuve que reconstruirme desde cero mientras seguía sonriendo por los demás. Pero también hubo amor, aprendizaje, fuerza y una resiliencia que ni yo sabía que tenía”.

“La vida no me llevó por caminos fáciles, pero el tiempo me enseñó algo muy importante: una mujer puede romperse muchas veces y aun así volver a levantarse con más luz que antes”, aseguró Gaby Wolscham.

Lea más: El tercer hijo Gaby Wolscham, Mario Benjamín, ya cumplió un año

Gaby Wolscham: “A mis 40, valoro más que nunca la paz”

La mamá de Bruno, Paula y Mario Benjamín siguió escribiendo en las redes: “Hoy no quiero celebrar la perfección. Quiero celebrar mi historia. Todo lo que superé. Todo lo que aprendí. Todo el amor que seguí dando incluso cuando yo también necesitaba ser abrazada. Aprendí que crecer no siempre se siente bonito. A veces duele, transforma, te obliga a empezar de nuevo y a descubrir quién sos realmente. Y hoy, a mis 40, valoro más que nunca la paz, la verdad, mi familia, mis hijos, los momentos simples y las personas que permanecieron a mi lado incluso en mis días más difíciles”.

Lea más: Ya nació el tercer hijo de Gaby Wolscham, ¡mirá la foto del bebé!

Y, en otra parte de la reflexión de Gaby Wolscham, se puede leer: “Miro hacia atrás y abrazo a cada versión mía: a la que lloró en silencio, a la que tuvo miedo, a la que se sintió perdida, y también a la que nunca dejó de amar, luchar y seguir adelante”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mis 40 no llegan perfectos… llegan reales. Con cicatrices, con historias y con un corazón muchísimo más consciente de lo que vale la vida. Y si algo entendí después de todo este camino… es que todavía quedan muchas páginas hermosas por escribir", finaliza el texto que Gaby Wolscham compartió con sus más de 760 mil seguidores en Instagram para celebrar sus 40 años de vida.