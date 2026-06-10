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10 de junio de 2026 a la - 13:39

Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en una red carpet

Katy Perry y Justin Trudeau posaron juntos por primera vez en una red carpet.
Katy Perry y Justin Trudeau posaron juntos por primera vez en una red carpet.Instagram/Katy Perry

La famosa cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau se mostraron juntos por primera vez en una alfombra roja. ¡Sí! Los tortolitos aparecieron muy enamorados en la red carpet del Festival de Cine de Tribeca.

Por ABC Color

A solo horas de cantar en la inauguración del Mundial 2026, Katy Perry estuvo en el Festival de Cine de Tribeca. Pero no llegó solita y sola, lo hizo muy bien acompañada de su novio Justin Trudeau. Y así, la parejita debutó en una red carpet tras varios meses de relación.

¡Bella parejita! Justin Trudeau y Katy Perry. (Instagram/Katy Perry)
¡Bella parejita! Justin Trudeau y Katy Perry. (Instagram/Katy Perry)

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Y fue la mismísima Katy Perry la encargada de compartir en sus redes sociales las imágenes donde se la ve feliz y enamorada junto al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, oficializando así su relación.

Las postales fueron captadas en el estreno del documental Katy Perry: The Lifetimes Tour- Live From Paris, en el BMCC Theater de la ciudad de Nueva York.

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Katy Perry y Justin Trudeau, enamorados en el Festival de Tribeca. (Instagram/Katy Perry)
Katy Perry y Justin Trudeau, enamorados en el Festival de Tribeca. (Instagram/Katy Perry)

Estrenamos The Lifetimes Tour: Live From Paris ante un público lleno de amor, asombro, ¡y gatos y ratas en Tribeca! Quería llevar este espectáculo a mis fans de todo el mundo y ahora puedo hacerlo gracias a esta experiencia cinematográfica increíble que te hace sentir como si estuvieras allí, ¡en primera fila!“, escribió Katy Perry en su cuenta de Instagram acompañando a varias imágenes que la tienen como protagonista junto a Justin Trudeau.