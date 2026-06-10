Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en una red carpet

A solo horas de cantar en la inauguración del Mundial 2026, Katy Perry estuvo en el Festival de Cine de Tribeca. Pero no llegó solita y sola, lo hizo muy bien acompañada de su novio Justin Trudeau. Y así, la parejita debutó en una red carpet tras varios meses de relación.

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Y fue la mismísima Katy Perry la encargada de compartir en sus redes sociales las imágenes donde se la ve feliz y enamorada junto al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, oficializando así su relación.

Las postales fueron captadas en el estreno del documental Katy Perry: The Lifetimes Tour- Live From Paris, en el BMCC Theater de la ciudad de Nueva York.

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“Estrenamos The Lifetimes Tour: Live From Paris ante un público lleno de amor, asombro, ¡y gatos y ratas en Tribeca! Quería llevar este espectáculo a mis fans de todo el mundo y ahora puedo hacerlo gracias a esta experiencia cinematográfica increíble que te hace sentir como si estuvieras allí, ¡en primera fila!“, escribió Katy Perry en su cuenta de Instagram acompañando a varias imágenes que la tienen como protagonista junto a Justin Trudeau.