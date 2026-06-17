Cristiano Ronaldo, a horas de su debut en el Mundial, celebra la vida de su hijo mayor

“¡Felicidades, hijo! Tu padre te ama“, escribió Cristiano Ronaldo en sus historias de Instagram junto a imagen donde se lo ve feliz con el cumpleañero Cristiano Ronaldo Jr.
Lea más: Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se vuelve CR6
Cristiano Ronaldo Jr. nació el 17 de junio de 2010. Así que, hoy cumple 16 años de vida y su orgulloso papá Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lo saludó en las redes desde Texas, donde en pocas horas debutará en el Mundial 2026 con la selección de Portugal ante RD Congo en el Houston Stadium.
Lea más: Cristiano Ronaldo enseñó trucos de fútbol a su hijo Mateo antes de partir rumbo al Mundial
El jovencito Cristiano Ronaldo Jr. ya sigue los pasos de CR7. ¡Sí! El hijo mayor del astro portugués mide 1.87, juega en las inferiores del club Al Nassr y además forma parte de las selección sub 16 de Portugal.