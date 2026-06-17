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17 de junio de 2026 a la - 11:26

Cristiano Ronaldo, a horas de su debut en el Mundial, celebra la vida de su hijo mayor

Con esta postal, Cristiano Ronaldo saludó a su hijo Cristiano Ronaldo Jr por su cumpleaños número 16.
Con esta postal, Cristiano Ronaldo saludó a su hijo Cristiano Ronaldo Jr. por su cumpleaños número 16.Captura de la historia de Instagra, de Cristiano Ronaldo

Antes de debutar en su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo (41) utilizó sus redes sociales para celebrar la vida de su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr. El jovencito hoy cumple 16 años y ya sigue los pasos de su padre.

Por ABC Color

“¡Felicidades, hijo! Tu padre te ama“, escribió Cristiano Ronaldo en sus historias de Instagram junto a imagen donde se lo ve feliz con el cumpleañero Cristiano Ronaldo Jr.

¡Dos gotas de agua! Cristiano Ronaldo y su hijo Cristiano Ronaldo Jr. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
¡Dos gotas de agua! Cristiano Ronaldo y su hijo Cristiano Ronaldo Jr. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

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Cristiano Ronaldo Jr. nació el 17 de junio de 2010. Así que, hoy cumple 16 años de vida y su orgulloso papá Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lo saludó en las redes desde Texas, donde en pocas horas debutará en el Mundial 2026 con la selección de Portugal ante RD Congo en el Houston Stadium.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos en su residencia de Portugal. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos en su residencia de Portugal. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

El jovencito Cristiano Ronaldo Jr. ya sigue los pasos de CR7. ¡Sí! El hijo mayor del astro portugués mide 1.87, juega en las inferiores del club Al Nassr y además forma parte de las selección sub 16 de Portugal.

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