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03 de junio de 2026 a la - 11:08

Cristiano Ronaldo enseñó trucos de fútbol a su hijo Mateo antes de partir rumbo al Mundial

Cristiano Ronaldo y su hijo Mateo.
Cristiano Ronaldo y su hijo Mateo.Instagram/Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo enseñó algunos trucos de fútbol al pequeño Mateo antes de partir rumbo al Mundial 2026. Y fue la orgullosa mamá Georgina Rodríguez la encargada de compartir en las redes el tierno momento entre padre e hijo.

Por ABC Color

Cristiano Ronaldo ya se encuentra preparándose con la Selección de Portugal para el Mundial 2026, pero antes de partir a la concentración se tomó un descanso a pura familia. Y fue así que en el amplio patio de su casa practicó fútbol con su hijo Mateo, a quien enseñó algunos trucos que le servirán dentro de la cancha.

Cristiano Ronaldo mostrando trucos de fútbol a su hijo Mateo. (Instagram/Georgina Rodríguez)
Cristiano Ronaldo mostrando trucos de fútbol a su hijo Mateo. (Instagram/Georgina Rodríguez)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos en su residencia de Portugal. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos en su residencia de Portugal. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

Y mamá Georgina Rodríguez captó el momento en el cual Cristiano Ronaldo mostraba algunos trucos de fútbol a su hijo Mateo.

El niño de 8 años prestaba atención a las instrucciones de CR7 y trataba de imitarlo, mientras la más pequeñita de la casa, Bella Esmeralda, jugaba con burbujas.

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