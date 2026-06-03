Cristiano Ronaldo enseñó trucos de fútbol a su hijo Mateo antes de partir rumbo al Mundial

Cristiano Ronaldo ya se encuentra preparándose con la Selección de Portugal para el Mundial 2026, pero antes de partir a la concentración se tomó un descanso a pura familia. Y fue así que en el amplio patio de su casa practicó fútbol con su hijo Mateo, a quien enseñó algunos trucos que le servirán dentro de la cancha.

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El pasado lunes 1 de junio se celebró el Día del Niño en Portugal y Cristiano pasó una divertida jornada al aire libre con sus hijos Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda

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Y mamá Georgina Rodríguez captó el momento en el cual Cristiano Ronaldo mostraba algunos trucos de fútbol a su hijo Mateo.

El niño de 8 años prestaba atención a las instrucciones de CR7 y trataba de imitarlo, mientras la más pequeñita de la casa, Bella Esmeralda, jugaba con burbujas.