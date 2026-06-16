Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se vuelve CR6

De Alemania 2006 a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Más de 900 goles después, Cristiano Ronaldo sigue liderando a Portugal y, tras entregarle los tres primeros títulos de su historia, se prepara para su último baile en una Copa del Mundo.

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Lo hará a sus 41 años de edad, en un estado de forma todavía extraordinario y con un espectacular ritmo goleador que le entregó recientemente su primer título en Arabia Saudí con el Al Nassr.

Cristiano lo ha dejado claro repetidamente. El Mundial no será el torneo que le defina. Pero eso no cambia el hambre de gloria con el que CR7 llega a Estados Unidos. Quiere que su último baile sea el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Firmó 28 goles en 30 partidos en la liga saudí y lleva 973 anotaciones en su carrera profesional, una cifra única que le deja cada vez más cerca de la barrera de los 1.000 goles.

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El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, le entregará con toda probabilidad una camiseta de titular en Houston para el debut contra Congo.

Cristiano lo hará con el siete en la espalda y como máximo anotador en la historia de su selección, con 143 goles en 227 partidos. Será el sexto Mundial de su carrera. El primero se remonta a 2006, cuando cayó eliminado en las semifinales contra Francia.

Compitió posteriormente en Sudáfrica, cuando perdió en octavos, en Brasil, cuando se despidió en fase de grupos frenado por los problemas de rodilla, en Rusia, cuando perdió en octavos, y en Catar, al rendirse en cuartos de final.

En Estados Unidos su camino comenzará contra un rival accesible y en las mejores condiciones posibles, en un NRG Stadium de Houston que tiene techo y que garantiza competir con 22 grados de temperatura.

Houston será además la sede del segundo partido de Portugal, contra Uzbekistán, antes de cerrar la fase de grupos con un cruce con Colombia en Miami.

El choque de este miércoles entre Portugal y RD Congo está marcado para las 14:00, hora paraguaya.