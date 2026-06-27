Muere periodista argentina Ernestina Pais: esto dice la autopsia

La exconductora del programa de TV Mañanas Informales sufrió un fuerte impacto en la cabeza por el arrollamiento de un tren en San Isidro, donde cruzó con la barrera baja, informaron a Clarín fuentes de la investigación.

Pais también sufrió una laceración hepática, que le provocó una lesión en el hígado, y una contusión esplénica, que significa un daño en el bazo.

La autopsia se realizó en la morgue del Hospital de San Fernando y estuvo a cargo del Cuerpo Médico de la Policía Científica de San Isidro.

También se extrajeron muestras de ADN. Se aguardan los resultados de los exámenes complementarios de sangre y orina para determinar si al momento del accidente había ingerido alcohol o consumido algún tipo de sustancia mientras que la familia ya recibió el cuerpo y decidirá los detalles de su inhumación.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte por la fiscal María Paula Hertrig, de la Fiscalía descentralizada de Boulogne.

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Por otra parte, se supo también que los policías que llegaron al lugar tuvieron dificultades en un primer momento para identificar al cuerpo por la posición en que había quedado tras el violento impacto, y a que presentaba numerosos traumatismos.

Pais tenía colocado el cinturón de seguridad y vestía una remera de manga largas blanca y arriba, una camiseta de la Selección Argentina.

“El auto era su oficina con ruedas, tenía de todo: libros, notebook, ropa”, indicó a Clarín un investigador. También se encontró marihuana en cantidad para uso personal.

Según indicaron las fuentes, mientras que los peritos trabajaban en el lugar, el teléfono celular de Pais sonó varias veces.

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El Honda City negro de la periodista fue arrollado por la formación UTA-8 (tren 165) del Tren de la Costa, de la Línea Mitre, que se dirigía de Maipú a Delta, informó Trenes Argentinos. La conductora pasó con las barreras bajas.

El impacto ocurrió minutos antes de las 19.30 en el paso a nivel de las calles Elcano y Roque Sáenz Peña de Martínez. El auto fue arrastrado por varios metros. Pais murió en el acto, señalaron.

La conductora televisiva era la única ocupante del vehículo embestido, el cual quedó atravesado sobre las vías, visiblemente dañado del lado del conductor y en la parte delantera.

Los bomberos y ambulancias llegaron al lugar, donde constataron la muerte de la conductora de varios ciclos televisivos, entre ellos Mañanas Informales, por Canal 13.

Tanto la barrera como el sistema de señalización funcionaban correctamente, indicaron fuentes de la investigación.

Pais residía en Vicente López y formaba parte del elenco de “El divorcio del año”, la obra de José María Muscari, que estaba de gira por distintos teatros de Buenos Aires.

Este viernes por la noche estaba previsto una función en el Teatro “Nini Marshall”, de General Pacheco, en Tigre (el jueves estuvo en Luján y el sábado iba a ser en Banfield), por lo que se cree que la conductora y periodista iba rumbo a la función.

En esta obra compartía escenario con Diego Ramos, Juan Palomino y Romina Gaetani.

Los antecedentes de tránsito de la periodista

En los registros de la provincia de Buenos Aires figuran ocho multas de tránsito por velocidad -6 de ellas en San Isidro-, al tiempo que las fuentes consultadas añadieron que tenía una inhabilitación para conducir en territorio bonaerense desde el 8 de abril de 2026 hasta el 8 de octubre de 2027.

Pais ya había protagonizado otros incidentes viales. El más reciente fue el 3 de marzo, cuando chocó con su auto en avenida Del Libertador 650. En esta ocasión el otro vehículo fue un Alfa Romeo conducido por una mujer.

En este hecho no hubo lesiones y sólo dejó daños materiales leves, mientras que Pais se negó a hacerse un test de alcoholemia y le labraron un acta de infracción de tránsito.

En diciembre de 2023 hubo un incidente similar en avenida Cantilo y Puente Labruna, en Núñez, donde chocó con un Volkswaen Up que se encontraba estacionado por un desperfecto técnico.

En agosto de 2022, en tanto, protagonizó otro choque leve con una Toyota Hilux en Gorriti al 4600, en Palermo, donde también se negó a realizar un test de alcoholemia, le labraron un acta contravencional y retuvieron su auto.

Y casi tres años antes, en la madrugada del 4 de octubre de 2019, chocó con un auto estacionado sobre la avenida Del Libertador y Espora, en Vicente López.

Según el parte oficial, otra vez se negó a realizar el test de alcoholemia.

Fuente: Diario, Clarín