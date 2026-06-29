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29 de junio de 2026 a la - 15:56

Derlis González celebró los dos años de su tercera princesa

Derlis González sonríe mientras sostiene a una niña con vestido rosa, rodeados de decoraciones festivas y un pastel de cumpleaños.
Derlis González con su hija Kerly en la alegre fiesta de cumpleaños de la pequeñita.Instagram/Karimi Chávez

El futbolista Derlis González y su esposa Karimi Chávez organizaron una fiesta infantil para celebrar los dos añitos de Kerly Antonella. “Te amamos con toda el alma”, expresaron los orgullosos papás en las redes.

Por ABC Color

La tercera princesita de Derlis González y Karimi Chávez, la tierna Kerly Antonella, ya cumplió dos años. Y, para agasajarla, sus papis prepararon una divertida reunión infantil cuya deco giró en torno al personaje Stitch.

Derlis González rodeado de cuatro niñas felices, decoraciones de fiesta con globos en tonos pastel y mesas coloridas.
Derlis González y Karimi Chávez con la cumpleañera Kerly y sus hermanas mayores Karimi Eliane e Isabella. (Instagram/Karimi Chávez)

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“2 añitos de mi Kerly, qué rápido pasó el tiempo desde que viniste a llenar nuestro hogar de más amor”, escribió emocionada mamá Karimi Chávez en una publicación conjunta con papá Derlis González en Instagram.

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Niña en vestido rosa con peinado adornado, sonriendo mientras dos adultos la observan felizmente en un ambiente decorado con globos.
La princesita Kerly Antonella con sus papis Derlis González y Karimi Chávez. (Instagram/Karimi Chávez)

Agradezco a Dios por tu vida, mi princesita. Te amamos con toda el alma", se puede leer en el feed de Instagram de Karimi Chávez y Derlis González junto a las postales que tienen como protagonista a la dulce Kerly Antonella.