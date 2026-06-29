Derlis González celebró los dos años de su tercera princesa

La tercera princesita de Derlis González y Karimi Chávez, la tierna Kerly Antonella, ya cumplió dos años. Y, para agasajarla, sus papis prepararon una divertida reunión infantil cuya deco giró en torno al personaje Stitch.

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“2 añitos de mi Kerly, qué rápido pasó el tiempo desde que viniste a llenar nuestro hogar de más amor”, escribió emocionada mamá Karimi Chávez en una publicación conjunta con papá Derlis González en Instagram.

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“Agradezco a Dios por tu vida, mi princesita. Te amamos con toda el alma", se puede leer en el feed de Instagram de Karimi Chávez y Derlis González junto a las postales que tienen como protagonista a la dulce Kerly Antonella.