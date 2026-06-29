Julio Enciso en el primer aniversario de su boda religiosa: “Un año de amor incondicional”

El viernes 27 de junio de 2025, Julio Enciso y Melissa Cardona dieron el “sí, quiero” ante Dios en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en Medellín, Colombia. El tiempo vuela... y los enamorados esposos ya celebraron el primer aniversario del día en que se juraron amor eterno.

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“Un año de promesas cumplidas, un año de amor incondicional, un año de aprender, crecer y soñar juntos. Feliz primer aniversario, mi amor. Gracias por ser mi hogar, mi paz y la mejor decisión de mi vida. Que Dios siga bendiciendo nuestro camino y que esto sea apenas el comienzo de una historia para toda la vida. Te amo infinitamente”, escribió el enamorado esposo Julio Enciso en su cuenta de Instagram desde su concentración con la Albirroja para el partido ante Alemania en el Mundial 2026.

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Y, por supuesto, Melissa Cardona no se quedó atrás y dedicó un emotivo mensaje a su esposo Julio Enciso el día de sus Bodas de Papel. “Hoy celebro nuestro amor, nuestra historia y la bendición tan grande que ha sido compartir esta vida contigo“, expresó la colombiana en la red social de la camarita.

Melissa Cardona continuó destacando emocionada en la misiva dirigida a La Joya : “Gracias por hacerme sentir amada, segura y en paz… Gracias por ser ese compañero con el que quiero seguir construyendo cada uno de mis sueños. Un año siendo tu esposa y solo sé una cosa: volvería a elegirte siempre. Feliz aniversario, mi amor".