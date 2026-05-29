Leé el emotivo mensaje que Julio Enciso dedicó a su esposa al celebrar su primer año de casados

El 29 de mayo de 2025 en Yhú, Caaguazú, el futbolista Julio César Enciso y la colombiana Melissa Cardona unieron sus vidas en matrimonio ante la Ley Civil. Así que, hoy se cumplen 12 meses del día de su boda en tierra guaraní.
El futbolista Julio Enciso se mostró feliz en su cuenta de Instagram al celebrar su primer año de casado y en los primeros minutos de este día ya dedicó un conmovedor mensaje a su esposa Melissa Cardona.
“Un año más de nosotros, de caminar juntos, de aprender, de crecer y de amarnos incluso en los días difíciles. Gracias por llegar a mi vida y convertirte en mi paz, mi alegría y mi hogar”, comenzó escribiendo Julio Enciso desde Ypané, donde se encuentra concentrado con la Selección Paraguaya de Fútbol ya con miras al Mundial 2026.
“Hoy miro todo lo que vivimos y solo puedo agradecerle a Dios por haberte puesto en mi camino, eres mi compañera, mi fuerza y la mujer con la que quiero seguir cumpliendo sueños. Feliz aniversario mi amor. Te elegiría una y mil veces más, mi chiquitita”, destacó Julio Enciso.
Melissa Cardona: “El día que cambió mi vida para siempre”
La enamorada esposa Melissa Cardona no se quedó atrás y también utilizó la red social de la camarita para recordar emocionada el día del “sí, quiero”.
“Hoy hace un año fue el día que cambió mi vida para siempre. Un día como hoy pude llamar esposo al hombre más bueno, divertido, noble y maravilloso que he conocido. Desde entonces, cada día a tu lado ha sido una bendición, un hogar y un motivo más para agradecerle a Dios”, expresó Melissa Cardona.
Y para finalizar su romántica publicación, la esposa de Julio Enciso señaló: “Gracias amor de mi vida, por caminar a mi lado, por tu amor, tu paciencia y por hacerme sentir tan afortunada cada día. Sí en esta vida y en todas las que existan. Feliz primer aniversario, amor de mi vida”.