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07 de julio de 2026 a la - 11:44

El príncipe Harry perdió la batalla judicial contra una editorial

El príncipe Harry, duque de Sussex, llegando hoy a Chatham House, en el centro de Londres, para asistir a la decimocuarta edición del ciclo de conversaciones de la Fundación Invictus Games. (JUSTIN TALLIS / AFP)
El príncipe Harry, duque de Sussex, llegando hoy a Chatham House, en el centro de Londres, para asistir a la decimocuarta edición del ciclo de conversaciones de la Fundación Invictus Games. (JUSTIN TALLIS / AFP)124857+0000 JUSTIN TALLIS

Harry de Inglaterra perdió la demanda por violación de privacidad que entabló contra la editorial del Daily Mail y el Mail on Sunday. El veredicto se dio a conocer hoy martes 7 de julio.

Por ABC Color

El príncipe Harry perdió la batalla judicial por violación de la privacidad que interpuso contra la editorial del Daily Mail y Daily Sunday. El hijo del rey Carlos III entabló una demanda acusando a dichos medios de haber obtenido información privada de forma ilegal.

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Harry de Inglaterra perdió la batalla judicial contra una editorial. (Brook Mitchell / AFP)
Harry de Inglaterra perdió la batalla judicial contra una editorial. (Brook Mitchell / AFP)

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Harry de Inglaterra interpuso una demanda contra la editorial Associated Newspapers Limited por escuchas telefónicas y otras supuestas violaciones a su privacidad. La batalla legal duró cuatro años y finalmente la demanda fue desestimada porque no se lograron probar las acusaciones.