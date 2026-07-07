El príncipe Harry perdió la batalla judicial contra una editorial

El príncipe Harry perdió la batalla judicial por violación de la privacidad que interpuso contra la editorial del Daily Mail y Daily Sunday. El hijo del rey Carlos III entabló una demanda acusando a dichos medios de haber obtenido información privada de forma ilegal.
Lea más: El príncipe Harry dice que la publicación en la prensa de datos privados le causó paranoia
Lea más: Harry asiste a la segunda jornada del juicio contra el Mail
Harry de Inglaterra interpuso una demanda contra la editorial Associated Newspapers Limited por escuchas telefónicas y otras supuestas violaciones a su privacidad. La batalla legal duró cuatro años y finalmente la demanda fue desestimada porque no se lograron probar las acusaciones.