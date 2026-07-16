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16 de julio de 2026 a la - 09:49

Charlize Theron deslumbró con un look “total white” en Nueva York

¡Siempre diosa! La actriz estadounidense-sudafricana Charlize Theron llegando al estreno de "The Odyssey" en el AMC Lincoln Square de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Siempre diosa! La actriz estadounidense-sudafricana Charlize Theron llegando al estreno de "The Odyssey" en el AMC Lincoln Square de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)230632+0000 ANGELA WEISS

La icónica Charlize Theron marcó tendencia con su look “total white” en el estreno de “The Odyssey” en Nueva York. La actriz llegó deslumbrante con un traje que llevaba la firma de Dior. ¡Adelante!

Por ABC Color

El AMC Lincoln Square de Nueva York fue el escenario donde Charlize Theron brilló ataviada con un impecable atuendo blanco. ¡Sí! La diosa de 50 años llegó deslumbrante a la premier de la película “The Odyssey”, donde da vida a Circe.

Charlize Theron enfundada en minivestido de Dios en el estreno de "The Odyssey" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Charlize Theron enfundada en minivestido de Dios en el estreno de "The Odyssey" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

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La emblemática actriz ganadora de un Óscar estuvo más diosa que nunca enfundada en un look “total white” personalizado de la afamada firma Dior, que conjugaba elegancia y sofisticación.

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Charlize Theron da vida a Circe en "The Odyssey", la película que se estrenó en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Charlize Theron da vida a Circe en "The Odyssey", la película que se estrenó en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Charlize Theron complementó su tenida de Dior con calzados blancos de la misma marca y joyas de Tiffany & Co., reafirmando así que es una referente de la moda hollywoodense y que el “total white” nunca falla en una red carpet.