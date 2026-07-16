Charlize Theron deslumbró con un look “total white” en Nueva York

El AMC Lincoln Square de Nueva York fue el escenario donde Charlize Theron brilló ataviada con un impecable atuendo blanco. ¡Sí! La diosa de 50 años llegó deslumbrante a la premier de la película “The Odyssey”, donde da vida a Circe.

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La emblemática actriz ganadora de un Óscar estuvo más diosa que nunca enfundada en un look “total white” personalizado de la afamada firma Dior, que conjugaba elegancia y sofisticación.

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Charlize Theron complementó su tenida de Dior con calzados blancos de la misma marca y joyas de Tiffany & Co., reafirmando así que es una referente de la moda hollywoodense y que el “total white” nunca falla en una red carpet.