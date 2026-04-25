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25 de abril de 2026 - 13:14

¡Charlize Theron escaló un cartel publicitario en Times Square!

La actriz Charlize Theron, a sus 50 años, celebró el estreno de la película Apex escalando el cartel publicitario del filme en pleno Times Square. La artista paralizó el tráfico y se llevó todas las miradas de asombro de quienes pasaban por la icónica intersección de avenidas de La Gran Manzana.

Por ABC Color

Charlize Theron escaló un cartel publicitario en Times Square. Lo hizo en el marco de la promoción de su nueva película de acción llamada Apex.

Las personas que se encontraban en pleno centro neurálgico de La Gran Manzana quedaron sorprendidas al ver a la famosa actriz Charlize Theron, de 50 años, a unos 30 metros de altura, junto a la publicidad del filme que la tiene como protagonista.

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Charlize Theron en el estreno en Nueva York de "Apex" de Netflix, en el Teatro Paris. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
Charlize Theron en el estreno en Nueva York de "Apex" de Netflix, en el Teatro Paris. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)

Apex desembarcó ayer 24 de abril en la plataforma de streaming Netflix. En la película de acción y suspenso, que dura una hora y 35 minutos, Charlize Theron da vida a Sasha.