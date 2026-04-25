Charlize Theron escaló un cartel publicitario en Times Square. Lo hizo en el marco de la promoción de su nueva película de acción llamada Apex.

Las personas que se encontraban en pleno centro neurálgico de La Gran Manzana quedaron sorprendidas al ver a la famosa actriz Charlize Theron, de 50 años, a unos 30 metros de altura, junto a la publicidad del filme que la tiene como protagonista.

Lea más: Charlize Theron cumple 50 años: medio siglo de carácter y reinvención en Hollywood

Apex desembarcó ayer 24 de abril en la plataforma de streaming Netflix. En la película de acción y suspenso, que dura una hora y 35 minutos, Charlize Theron da vida a Sasha.