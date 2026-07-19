¡Imponente!: Orlando Gill mostró cómo quedaron sus tatuajes

Gill inmortalizó dos tatuajes muy significativos. La pieza fue diseñada y ejecutada por el conocido artista local Juan Carlos “Pitito” Rodríguez, quien reveló que el proceso total conllevó unas 25 horas de trabajo, divididas principalmente en una intensa primera sesión donde se avanzó el 80% del diseño, y una posterior de finalización.

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León Guaraní y soldados Akã Verá: los detalles de la obra

Aunque la idea inicial del futbolista consistía en un diseño convencional de un gladiador y un león, el tatuador le propuso una alternativa con mayor identidad. El resultado final plasmado en la espalda de Gill combina dos potentes símbolos de la historia y el carácter nacional:

El León Guaraní: En la parte superior, representando el rugido, la fuerza y el espíritu de la Selección Paraguaya.

Un soldado Akã Verá: Una detallada representación de los soldados de la infantería paraguaya en la Guerra de la Triple Alianza, símbolo de la bravura, el honor y la resistencia histórica del país.

Impacto en redes

El video compartido originalmente en las plataformas digitales del tatuador y difundido de cerca por ABC Color, está ambientado significativamente con la icónica música del Mundial de Sudáfrica 2010. Las imágenes muestran no solo el imponente realismo del sombreado y las texturas del diseño, sino también el notable aguante del portero ante un tatuaje de tales dimensiones.

La publicación ya genera miles de interacciones de los fanáticos, quienes ven en este diseño un reflejo de la mística con la que Gill defiende la portería de la Albirroja de cara a los próximos desafíos internacionales.