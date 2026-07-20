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20 de julio de 2026 a la - 13:29

¿Qué dijo María Becerra tras cantar en la final del Mundial?

María Becerra cantando el himno nacional de Argentina antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos. (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
María Becerra cantando el himno nacional de Argentina antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos. (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF) CHRISTOPHER NEUNDORF

María Becerra escribió un emotivo mensaje luego de cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026. Pasá y leé qué dijo una de las protagonistas de la fiesta del fútbol.

Por ABC Color

Tras hacer vibrar a miles de argentinos con la interpretación del himno nacional del vecino país, María Becerra utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los componentes de la selección de Argentina y, sobre todo, a Lionel Messi.

"Hoy las palabras son solo de agradecimiento", expresó María Becerra en sus redes sociales. (JUAN MABROMATA / AFP)
"Hoy las palabras son solo de agradecimiento", expresó María Becerra en sus redes sociales. (JUAN MABROMATA / AFP)

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“Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento. Gracias Selección Argentina por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo, gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más”, escribió María Becerra en su cuenta de Instagram.

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María Becerra entonó el himno nacional de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 en New Jersey. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
María Becerra entonó el himno nacional de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 en New Jersey. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Gracias Leo Messi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento”, siguió expresando la cantante María Becerra en la red social de la camarita, donde cosecha más de 15 millones de seguidores.

Y, al finalizar su emotivo posteo, María Becerra destacó: “Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria. Argentina, cada día te quiero más”.

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