¿Qué dijo María Becerra tras cantar en la final del Mundial?

Tras hacer vibrar a miles de argentinos con la interpretación del himno nacional del vecino país, María Becerra utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de agradecimiento a todos los componentes de la selección de Argentina y, sobre todo, a Lionel Messi.

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“Días como este solo se presentan pocas veces en la vida. Hoy las palabras son solo de agradecimiento. Gracias Selección Argentina por brindarle tantas alegrías al pueblo argentino, por unirnos más allá de todo, gracias por este equipo que nos enseñó que siempre se puede un poco más”, escribió María Becerra en su cuenta de Instagram.

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“Gracias Leo Messi, es lo único que 47 millones de personas te queremos decir en este momento”, siguió expresando la cantante María Becerra en la red social de la camarita, donde cosecha más de 15 millones de seguidores.

Y, al finalizar su emotivo posteo, María Becerra destacó: “Honrada de haber cantado hoy para todos ustedes el himno de mi patria. Argentina, cada día te quiero más”.