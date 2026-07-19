María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial

La cantante argentina María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del himno nacional argentino en la final del Mundial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista confirmó la noticia al compartir imágenes exclusivas de su ensayo general dentro del estadio, expresando su emoción por este importante hito en su carrera.

Lea más: España vs. Argentina: La gran final del Mundial 2026 en vivo

Este hecho genera gran expectativa y recuerda lo sucedido en la final del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina se consagró campeona y la encargada de interpretar el himno en la previa del partido fue Lali Espósito.