Conocé a los streamers paraguayos que estarán en La Velada del Año VI

El mundo del entretenimiento digital y el gaming en Paraguay está de parabienes, ya que dos creadores de contenido paraguayos podrán contar desde adentro todos los detalles de “La Velada del Año VI” que se celebrará este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Hablamos de Amyris Díaz (@amyrivad) y Oliver Ferreira (@meta_oliverpy) quienes confirmaron su próximo viaje través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con lo anunciado, Amyris y Oliver ofrecerán a sus seguidores transmisiones especiales y vlogs de viaje de una cobertura de primera mano que incluirá el minuto a minuto de su llegada a España, el ambiente previo y las reacciones en vivo desde el estado.

Asimismo, todos los entretelones tras bambalinas y encuentros con las principales figuras del internet y la música. Todo el material generado estará disponible de forma gratuita para el público general, fanáticos y creadores locales, informaron.

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La Velada del Año, un fenómeno global de audiencias

Creado por el célebre streamer español Ibai Llanos, La Velada del Año se celebra desde 2021 y es un fenómeno cultural de masas que combina combates de boxeo amateur entre las principales celebridades de internet con alfombras rojas llenas de glamour y espectáculos musicales de nivel internacional.

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Se emite en vivo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos (además de otras plataformas como YouTube y TikTok), rompiendo récords históricos de audiencia global con millones de espectadores conectados en simultáneo.

En sus ediciones pasadas, el evento batió récords de audiencia global, congregando a más de 3.8 millones de espectadores en simultáneo vía streaming y llenando estadios europeos con más de 80.000 fanáticos.

Para la comunidad gamer y de creación de contenido de Paraguay, la participación de Amyris y Oliver representa un paso que valida el crecimiento de la escena local y la posiciona bajo el foco de los medios internacionales.

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