El Parlamento francés, a un paso de vetar el acceso a redes sociales a menores de 15 años

El texto será sometido a votación en el Senado durante la tarde y, posteriormente, en la Asamblea Nacional. Salvo sorpresa, ambas cámaras darán su visto bueno definitivo a la iniciativa.

La entrada en vigor de la norma está prevista para el próximo 1 de septiembre en el caso de las nuevas cuentas que se creen en las plataformas afectadas. Para las cuentas ya existentes, la prohibición comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, es decir, a partir del 1 de enero de 2027.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su voluntad de que la medida sea efectiva desde el inicio del próximo curso escolar como parte de la estrategia del Ejecutivo para limitar la exposición de los menores a los riesgos asociados al uso de las redes sociales.

La ley convertiría a Francia en uno de los primeros países europeos en establecer una prohibición general de acceso a estas plataformas para los menores de 15 años, después de que Australia fuese el primero del mundo en adoptar una restricción similar para menores de 16 años.