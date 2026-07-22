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22 de julio de 2026 a la - 09:30

¡El principito George ya cumple 13 años!

El príncipe George de Inglaterra está de cumpleaños hoy 22 de julio.
El príncipe George de Inglaterra está de cumpleaños hoy 22 de julio.Instagram/The Prince and Princess of Wales

El príncipe George, hijo de William de Inglaterra y Kate Middleton, hoy celebra su cumpleaños número 13. Y, para felicitarlo, los príncipes de Gales compartieron una nueva imagen del jovencito en las redes.

Por ABC Color

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St Mary’s en Londres. Así que, el primogénito del príncipe William y Kate Middleton hoy celebra una nueva vuelta al sol para la felicidad de toda la familia real británica.

El príncipe George junto a su madre Kate Middleton y su hermana Charlotte en la final de Wimbledon en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club, hace solo unos días. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
El príncipe George junto a su madre Kate Middleton y su hermana Charlotte en la final de Wimbledon en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club, hace solo unos días. (Andrew Matthews / POOL / AFP)

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“¡Feliz cumpleaños número 13, George!”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales junto a una nueva fotografía oficial del jovencito cumpleañero posando con un traje oscuro y una camisa blanca.

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El principito George de Inglaterra ayudando a preparar el menú navideño en The Passage. (Instagram/The Prince and Princess of Wales)
El principito George de Inglaterra ayudando a preparar el menú navideño en The Passage, en diciembre pasado. (Instagram/The Prince and Princess of Wales)

El principito George tiene dos hermanos menores: Charlotte (11) y Louis (8). El hijo mayor de William y Kate Middleton es el segundo en la línea de sucesión al trono británico y con sus 13 años ya se va convirtiendo en un hombrecito que acompaña a los príncipes de Gales en algunas actividades oficiales.