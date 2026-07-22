¡El principito George ya cumple 13 años!

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St Mary’s en Londres. Así que, el primogénito del príncipe William y Kate Middleton hoy celebra una nueva vuelta al sol para la felicidad de toda la familia real británica.

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“¡Feliz cumpleaños número 13, George!”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales junto a una nueva fotografía oficial del jovencito cumpleañero posando con un traje oscuro y una camisa blanca.

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El principito George tiene dos hermanos menores: Charlotte (11) y Louis (8). El hijo mayor de William y Kate Middleton es el segundo en la línea de sucesión al trono británico y con sus 13 años ya se va convirtiendo en un hombrecito que acompaña a los príncipes de Gales en algunas actividades oficiales.