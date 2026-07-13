Kate Middleton y William de Inglaterra, presentes en Wimbledon con los principitos George y Charlotte

Kate Middleton y William de Inglaterra acudieron con sus hijos, los principitos George y Charlotte, para poner el broche final a Wimbledon, ayer domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, en el suroeste de Londres.

La familia asistió con sus mejores galas a la final individual masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, en el último día del torneo de Wimbledon 2026.

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Kate Middleton, como siempre, se destacó por su elegancia. Esta vez, llegó a la final de Wimbledon enfundada en un vestido midi en color verde oliva. Su look fue complementando con calzados y cartera en tono marrón claro.

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La princesa de Gales fue la encargada de entregar el trofeo de Wimbledon 2026 a Jannik Sinner, mientras desde el Royal Box aplaudían el príncipe William junto a Charlotte y George.