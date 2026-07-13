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13 de julio de 2026 a la - 09:32

Kate Middleton y William de Inglaterra, presentes en Wimbledon con los principitos George y Charlotte

Kate Middleton y el príncipe William llegaron con sus hijos Charlotte y George a la final del torneo de Wimbledon. (Henry NICHOLLS / AFP)
Kate Middleton y el príncipe William llegaron con sus hijos Charlotte y George a la final del torneo de Wimbledon. (Henry NICHOLLS / AFP) 142222+0000 HENRY NICHOLLS

Los príncipes de Gales, Kate y William, y sus hijos mayores George y Charlotte, acapararon todas las miradas en la final masculina de tenis de Wimbledon. Los miembros de la familia real británica llegaron muy elegantes a la cita tenística.

Por ABC Color

Kate Middleton y William de Inglaterra acudieron con sus hijos, los principitos George y Charlotte, para poner el broche final a Wimbledon, ayer domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, en el suroeste de Londres.

La princesa Kate Middleton saluda a su llegada a Wimbledon rodeada de sus hijos George y Charlotte. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
La princesa Kate Middleton saluda a su llegada a Wimbledon rodeada de sus hijos George y Charlotte. (Andrew Matthews / POOL / AFP)

La familia asistió con sus mejores galas a la final individual masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, en el último día del torneo de Wimbledon 2026.

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La princesa de Gales entrega el trofeo de individuales masculinos al italiano Jannik Sinner tras su victoria sobre el alemán Alexander Zverev en la final de individuales masculinos, disputada en la última jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)
La princesa de Gales entrega el trofeo de individuales masculinos al italiano Jannik Sinner tras su victoria sobre el alemán Alexander Zverev en la final de individuales masculinos, disputada en la última jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)

Kate Middleton, como siempre, se destacó por su elegancia. Esta vez, llegó a la final de Wimbledon enfundada en un vestido midi en color verde oliva. Su look fue complementando con calzados y cartera en tono marrón claro.

Los principitos George y Charlotte utilizaron pequeños ventiladores para refrescarse mientras presenciaban la final masculina individual de tenis, en la decimocuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. (Adrian Dennis / AFP)
Los principitos George y Charlotte utilizaron pequeños ventiladores para refrescarse mientras presenciaban la final masculina individual de tenis, en la decimocuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. (Adrian Dennis / AFP)

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El príncipe William con sus hijos George y Charlotte aplauden mientras Kate Middleton entrega el trofeo de individuales masculinos al italiano Jannik Sinner tras su victoria frente al alemán Alexander Zverev. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El príncipe William con sus hijos George y Charlotte aplauden mientras Kate Middleton entrega el trofeo de individuales masculinos al italiano Jannik Sinner tras su victoria frente al alemán Alexander Zverev. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La princesa de Gales fue la encargada de entregar el trofeo de Wimbledon 2026 a Jannik Sinner, mientras desde el Royal Box aplaudían el príncipe William junto a Charlotte y George.