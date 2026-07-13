Kate Middleton y William de Inglaterra, presentes en Wimbledon con los principitos George y Charlotte
Los príncipes de Gales, Kate y William, y sus hijos mayores George y Charlotte, acapararon todas las miradas en la final masculina de tenis de Wimbledon. Los miembros de la familia real británica llegaron muy elegantes a la cita tenística.
Por ABC Color
Kate Middleton y William de Inglaterra acudieron con sus hijos, los principitos George y Charlotte, para poner el broche final a Wimbledon, ayer domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, en el suroeste de Londres.
La familia asistió con sus mejores galas a la final individual masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, en el último día del torneo de Wimbledon 2026.
Kate Middleton, como siempre, se destacó por su elegancia. Esta vez, llegó a la final de Wimbledon enfundada en un vestido midi en color verde oliva. Su look fue complementando con calzados y cartera en tono marrón claro.