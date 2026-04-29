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29 de abril de 2026 a la - 09:31

Aniversario real: Kate Middleton y William de Inglaterra cumplen 15 años de casados

William de Inglaterra y Kate Middleton hoy celebran sus Bodas de Cristal. (Chris Jackson / POOL / AFP)
William de Inglaterra y Kate Middleton hoy celebran sus Bodas de Cristal. (Chris Jackson / POOL / AFP)200823+0000 CHRIS JACKSON

Kate Middleton y William de Inglaterra cumplen 15 años de casados y lo celebran con una entrañable postal familiar. Los príncipes de Gales llegan a sus Bodas de Cristal rodeados del amor de sus tres hijos.

Por ABC Color

El 29 de abril de 2011 ante el altar de la Abadía de Westminster, en Londres, unieron sus vidas en matrimonio Catherine Middleton y el príncipe William tras seis meses de compromiso y varios años de noviazgo

La boda real congregó a casi 2 mil invitados y la radiante novia Kate Middleton lució un precioso traje blanco con larga cola, creado por Sarah Burton para Alexander McQueen.

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Kate Middleton y William de Inglaterra el día de su boda, hace 13 años.
Kate Middleton y William de Inglaterra el día de su boda, hace 15 años. (Instagram/The Prince and Princess of Wales)

El tiempo pasa y aquellos duques de Cambridge se convirtieron en los príncipes de Gales, futuros reyes de Inglaterra. Y, hoy, en este día tan especial, Kate Middleton y William de Inglaterra utilizaron sus redes sociales para conmemorar sus Bodas de Cristal.

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Con esta postal familiar, William de Inglaterra y Kate Middleton recordaron en las redes sus Bodas de Cristal. (Instagram/The Prince and Princess of Wales)
Con esta postal familiar, William de Inglaterra y Kate Middleton recordaron en las redes sus Bodas de Cristal. (Instagram/The Prince and Princess of Wales)

“Celebrando 15 años de casados”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales junto a un emoji de corazón y una bella postal familiar, donde se ve a Kate Middleton y William de Inglaterra junto a los tres frutos de su amor: George, Charlotte y Louis.