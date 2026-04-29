Aniversario real: Kate Middleton y William de Inglaterra cumplen 15 años de casados

El 29 de abril de 2011 ante el altar de la Abadía de Westminster, en Londres, unieron sus vidas en matrimonio Catherine Middleton y el príncipe William tras seis meses de compromiso y varios años de noviazgo

La boda real congregó a casi 2 mil invitados y la radiante novia Kate Middleton lució un precioso traje blanco con larga cola, creado por Sarah Burton para Alexander McQueen.

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El tiempo pasa y aquellos duques de Cambridge se convirtieron en los príncipes de Gales, futuros reyes de Inglaterra. Y, hoy, en este día tan especial, Kate Middleton y William de Inglaterra utilizaron sus redes sociales para conmemorar sus Bodas de Cristal.

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“Celebrando 15 años de casados”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales junto a un emoji de corazón y una bella postal familiar, donde se ve a Kate Middleton y William de Inglaterra junto a los tres frutos de su amor: George, Charlotte y Louis.