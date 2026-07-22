Selena Gómez celebra sus 34 años: “Tengo el corazón rebosante”

Selena Gómez nació el 22 de julio de 1992 en Texas y de pequeña inició su carrera como actriz, para luego también lanzarse como cantante. La artista, que se destaca por su trabajo a favor de la salud mental a través de su fundación Rare Impact Fund, hoy está de cumpleaños.

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La actriz Selena Gómez utilizó su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 400 millones de seguidores, para escribir un mensaje el día que recibe a sus 34 años de vida: “Primero, quiero agradecerles enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo”.

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“Mi versión de niña jamás habría creído que llegaría a celebrar mi cumpleaños a la par del sexto aniversario del Rare Impact Fund. Hoy tengo el corazón rebosante. Ver a esta comunidad unirse para apoyar la salud mental de los jóvenes ha sido el mejor regalo; así que gracias a ustedes”, continuó expresando Selena Gómez, quien además destacó emocionada: “Gracias por creer en esta labor y por formar parte de este camino. Si desean saber más y pueden hacerlo, pueden apoyar al Rare Impact Fund visitando el enlace en mi biografía. ¡¡Los quiero muchísimo!!“.