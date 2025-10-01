Selena Gómez mostró los tres vestidos de Ralph Lauren que usó el día de su boda

El sábado 27 de setiembre, Selena Gómez y Benny Blanco se juraron amor eterno en Santa Bárbara, California, rodeados de 170 invitados. Y hace solo unas horas, la famosa cantante y actriz compartió con sus más de 417 millones de seguidores en Instagram imágenes de los tres vestidos de novia que lució el día del “sí, quiero”.

Selena Gómez estuvo deslumbrante el día de su boda con el productor musical Benny Blanco, ocasión en la cual usó tres exclusivos trajes de novia que llevaban la firma del famoso diseñador Ralph Lauren.

Para la ceremonia de boda, Selena Gómez estuvo enfundada en un vestido halter con una larga cola redondeada, hecho a medida en satén de seda.

Y para la fiesta, Selena Gómez optó por dos trajes diferentes: un vestido de encaje de seda con 300 flores de encaje hechas a mano y otro de tul con escote doble con inspiración retro de los años 60.

