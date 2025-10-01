Gente

Selena Gómez mostró los tres vestidos de Ralph Lauren que usó el día de su boda

La cantante Selena Gómez compartió en sus redes varias postales mostrando los tres vestidos de novia que lució para dar el “sí, quiero” a Benny Blanco. Pasá y mirá los trajes nupciales con la firma de Ralph Lauren.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 15:24
¡Radiante! Selena Gómez el día de su boda.
¡Radiante! Selena Gómez el día de su boda.Instagram/Selena Gómez

El sábado 27 de setiembre, Selena Gómez y Benny Blanco se juraron amor eterno en Santa Bárbara, California, rodeados de 170 invitados. Y hace solo unas horas, la famosa cantante y actriz compartió con sus más de 417 millones de seguidores en Instagram imágenes de los tres vestidos de novia que lució el día del “sí, quiero”.

Selena Gómez enfundada en un vestido halter con una larga cola redondeada. (Instagram/Selena Gómez)
Selena Gómez enfundada en un vestido halter con una larga cola redondeada. (Instagram/Selena Gómez)

Lea más: Selena Gomez y Benny Blanco comparten las fotos de su boda en redes

Selena Gómez estuvo deslumbrante el día de su boda con el productor musical Benny Blanco, ocasión en la cual usó tres exclusivos trajes de novia que llevaban la firma del famoso diseñador Ralph Lauren.

Selena Gómez con su traje nupcial de encaje de seda con 300 flores de encaje hechas a mano, camina del brazo del Benny Blanco. (Instagram/Selena Gómez)
Selena Gómez con su traje nupcial de encaje de seda con 300 flores de encaje hechas a mano, camina del brazo del Benny Blanco. (Instagram/Selena Gómez)

Lea más: Selena Gómez abrió el álbum de su despedida de soltera

Para la ceremonia de boda, Selena Gómez estuvo enfundada en un vestido halter con una larga cola redondeada, hecho a medida en satén de seda.

La recién casada Selena Gómez, descalza y con un vestido de inspiración retro, dando un romántico beso a Benny Blanco. (Instagram/Selena Gómez)
La recién casada Selena Gómez, descalza y con un vestido de inspiración retro, dando un romántico beso a Benny Blanco. (Instagram/Selena Gómez)

Y para la fiesta, Selena Gómez optó por dos trajes diferentes: un vestido de encaje de seda con 300 flores de encaje hechas a mano y otro de tul con escote doble con inspiración retro de los años 60.

