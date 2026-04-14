Selena Gómez y Demi Lovato se reencontraron tras casi una década

Selena Gómez y Demi Lovato emocionaron a sus fans al darse un abrazo tras casi una década sin mostrarse juntas públicamente. El reencuentro se dio anoche en Orlando en el inicio de la gira de Demi denominada It’s Not That Deep Tour.

“Estoy llorando. Demi Lovanto, este fue sin duda uno de los mejores conciertos. ¿Y las voces? ¡Impresionante!“, expresó Selena Gómez en sus historias de Instagram tras reencontrarse con su amiga de adolescencia.

Lea más: Selena Gómez mostró los tres vestidos de Ralph Lauren que usó el día de su boda

Lea más: Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes ¡se casaron!

Demi Lovato también compartió en la red social de la camarita la postal donde se la ve abrazada con Selena Gómez y junto a ella escribió: “Muchas gracias por venir. Me encantó verte”.

Selena Gómez y Demi Lovato se conocen desde adolescentes, cuando ambas eras chicas Disney. Y, según medios internacionales, la última vez que se habían encontrado en público fue en 2017. Así que, pasaron casi 10 años para que las estrellas se volvieran a dar un abrazo.