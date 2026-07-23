Gisele Bündchen cumplió 46: “Muy agradecida por este nuevo ciclo que comienza”

Gisele Bündchen cumplió 46 años, aunque no lo parece, porque cada día luce mejor. La supermodelo brasileña recibió su nuevo año de vida rodeada del amor de su esposo Joaquim Valente y sus tres hijos: River, Vivian y Benjamin.

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“Gracias a todos por el cariño y las felicitaciones de cumpleaños. Me siento muy agradecida por este nuevo ciclo que comienza y por todas las aventuras que están por venir”, escribió Gisele Bündchen en su cuenta de Instagram junto a unas postales del día que completó una nueva vuelta al sol.

“Que el amor y la bondad que comparten regresen a cada uno de ustedes multiplicados por mil”, destacó la modelo Gisele Bündchen.

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Y, en el marco de las celebraciones de sus 46 años, Gisele Bündchen hace unos días se escapó a Tahití, Polinesia Francesa, desde donde compartió postales de sus jornadas a puro relax con su esposo y sus tres hijos.