¡Gisele Bündchen se casó por segunda vez!

Gisele Bündchen se volvió a casar. ¡Sí! La modelo unió su vida a la de Joaquim Valente hace unos días en Surfside, Florida, según medios internacionales.

Dicen que a la boda secreta de Gisele Bündchen y Joaquim Valente solo asistieron los familiares y amigos más íntimos de la famosa pareja que hace solo unos meses recibió a su primer hijo en común.

Gisele Bündchen además tiene dos hijos adolescentes, Benjamín Rein y Vivian Lake, frutos de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady, relación que duró 13 años y acabó en 2022.