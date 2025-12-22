Gente
22 de diciembre de 2025 - 14:50

¡Gisele Bündchen se casó por segunda vez!

Gisele Bündchen volvió a dar el "sí, quiero".
Gisele Bündchen volvió a dar el "sí, quiero".Instagram/Gisele Bündchen

La supermodelo Gisele Bündchen (45) dio nuevamente el “sí, quiero”. Esta vez, la famosa brasileña se casó en secreto con Joaquim Valente, el padre de su tercer hijo.

Por ABC Color

Gisele Bündchen se volvió a casar. ¡Sí! La modelo unió su vida a la de Joaquim Valente hace unos días en Surfside, Florida, según medios internacionales.

Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente hace solo unos días. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)
Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente hace solo unos días. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

Lea más: Gisele Bündchen, a sus 44 años, ya tiene a su tercer hijo en brazos

Dicen que a la boda secreta de Gisele Bündchen y Joaquim Valente solo asistieron los familiares y amigos más íntimos de la famosa pareja que hace solo unos meses recibió a su primer hijo en común.

Lea más: De Gisele Bündchen a Megan Fox, estas son las 6 celebridades que serán mamás este 2025

Gisele Bündchen ya es mamá de Benjamín Rein y Vivian Lake.(Instagram/Gisele Bündchen)
Gisele Bündchen es mamá de Benjamín Rein, Vivian Lake y el bebé llamado River.(Instagram/Gisele Bündchen)

Gisele Bündchen además tiene dos hijos adolescentes, Benjamín Rein y Vivian Lake, frutos de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady, relación que duró 13 años y acabó en 2022.