Marc Cucurella cumplió 28 y su pareja Claudia Rodríguez le dedicó un tierno mensaje

El jugador español Marc Cucurella Saseta nació en Alella el 22 de julio de 1998. El defensa de la Selección Española Masculina de Fútbol ayer llegó a los 28 años de vida ya convertido en campeón del mundo.

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La madre de sus tres hijos, Claudia Rodríguez, utilizó las redes sociales para dedicarle un breve pero emotivo saludo.

"Hoy hace 28 años que nació la persona más maravillosa de este mundo”, escribió la pareja de Marc Cucurella en su cuenta de Instagram, donde además expresó: “Feliz cumpleaños mi amor, te amamos”.

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Y, por supuesto, fue el jugador número 24 del seleccionado español uno de los primeros en reaccionar a la publicación de Claudia Rodríguez respondiendo: “Te amo”.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez comenzaron su relación en 2018 y frutos de su amor tienen tres hijos. En 2019 nació Mateo, en 2021 llegó Río y en 2023 dieron la bienvenida a Bella.