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29 de julio de 2026 a la - 10:51

Cucurella cumplió su promesa y se tatuó el rostro de Luis de la Fuente

Marc Cucurella se ha tatuado la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como había prometido si ganaba el Mundial de 2026. "Las promesas se cumplen", escribió el futbolista en la fotografía que publicó en su historia de Instagram, junto al tatuador Ganga y el conocido influencer Ceciarmy. (EFE/Cuenta en X de Cucurella)
Marc Cucurella se ha tatuado la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como había prometido si ganaba el Mundial de 2026. "Las promesas se cumplen", escribió el futbolista en la fotografía que publicó en su historia de Instagram, junto al tatuador Ganga y el conocido influencer Ceciarmy. (EFE/Cuenta en X de Cucurella)

El futbolista Marc Cucurella había prometido tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente si España ganaba el Mundial 2026. Y, tras levantar la copa de campeón del mundo, el jugador del Real Madrid cumplió su promesa.

Por ABC Color

Marc Cucurella, jugador de la Selección Española Masculina de Fútbol, es un hombre de palabra y como tal cumplió la promesa de tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente, tras consagrarse campeones con La Roja en el Mundial 2026.

Marc Cucurella, feliz junto al tatuador Ganga. (Instagram/Marc Cucurella)
Marc Cucurella, feliz junto al tatuador Ganga. (Instagram/Marc Cucurella)

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“Promesa cumplida”, escribió el lateral izquierdo Marc Cucurella en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 7.500.000 seguidores de todo el mundo.

Marc Cucurella ya tiene su brazo tatuado con la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente. (EFE/Cuenta en X de Cucurella)
Marc Cucurella ya tiene su brazo tatuado con la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente. (EFE/Cuenta en X de Cucurella)

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Cucurella recurrió al tatuador Ganga para inmortalizar el rostro del entrenador campeón del mundo Luis de la Fuente. La parte posterior de su brazo izquierdo sirvió como lienzo para cumplir la promesa que el futbolista hizo mientras se disputaba el Mundial 2026.