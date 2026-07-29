Cucurella cumplió su promesa y se tatuó el rostro de Luis de la Fuente

Marc Cucurella, jugador de la Selección Española Masculina de Fútbol, es un hombre de palabra y como tal cumplió la promesa de tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente, tras consagrarse campeones con La Roja en el Mundial 2026.

Lea más: Marc Cucurella cumplió 28 y su pareja Claudia Rodríguez le dedicó un tierno mensaje

“Promesa cumplida”, escribió el lateral izquierdo Marc Cucurella en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 7.500.000 seguidores de todo el mundo.

Lea más: Google rinde un homenaje a Cucurella con un guiño al meme del gato en el buscador

Cucurella recurrió al tatuador Ganga para inmortalizar el rostro del entrenador campeón del mundo Luis de la Fuente. La parte posterior de su brazo izquierdo sirvió como lienzo para cumplir la promesa que el futbolista hizo mientras se disputaba el Mundial 2026.