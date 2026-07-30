¿Qué dijo La Joaqui de su separación de Luck Ra?

Los mediáticos La Joaqui y Luck Ra anunciaron en un comunicado conjunto sus historias de Instagram que decidieron separarse. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, se puede leer en una parte del texto compartido ayer en las redes por la ahora expareja.

Y, después de la confirmación del fin de la historia de amor, La Joaqui habló con su corazón en las manos y se quebró hasta las lágrimas en pleno el programa PLP de Luzu TV. “Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto”, dijo Joaquinha Lerena de la Riva, quien además señaló: “El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona”.

Lea más: La Joaqui y su emotivo mensaje para Luck Ra: “Me devolviste la magia”

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida”, expresó con la voz entrecortada La Joaqui al tiempo de destacar: “Y por eso, realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo, y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar”.

La Joaqui: “Yo me quería casar”

“También me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia. Nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo, tal vez por eso me cuesta tanto soltarla", aseguró La Joaqui, quien además confesó: “Yo nunca había amado así, yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el ‘timing’ y también está bien”.

Lea más: La paraguaya Nath Aponte fue telonera de Luck Ra en Vélez

La Joaqui aseguró: “Realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba, él fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decida seguir su camino sin mí”, siguió expresando La Joaqui, quien además explicó: “Porque yo nunca entendí con él qué era amor de verdad, porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta, yo lo amé para que se sienta amado. Entonces, quiero que se vaya sintiéndose igual de amado que como lo amé desde la primera cita”.

Yo

estaba muy enamorada, pero no nos dio el timming.